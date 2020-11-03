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Без пяти минут на главном старте: помогите хоспису "Дом радужного детства" и его воспитанникам

Поможем детям
14:05, 03 ноября 2020

Без пяти минут на главном старте: помогите хоспису "Дом радужного детства" и его воспитанникам
Фото предоставлено "Домом радужного детства"
Фото предоставлено "Домом радужного детства"

Омский хоспис «Дом радужного детства» заботится о детях с неизлечимыми заболеваниями. Помочь тем, кого нельзя вылечить – миссия врачей, медсестер, психологов и волонтеров, которые каждый день ухаживают за малышами в хосписе.

Когда мама 3-летней Вики Настя Масленникова выходила из такси, которое подвезло ее вместе с дочерью к «Дому радужного детства», в голове крутилось одно: сейчас будет какой-нибудь подвох. Так не бывает, чтобы тебя с ребенком-инвалидом встречали с огромной радостью абсолютно незнакомые люди. «Первый момент – я растерялась. Чемодан взяли, Вику подхватили», – вспоминает с улыбкой Настя. После постоянных мытарств по больницам, когда в одной руке ребенок, в другой – сумка, а документы держишь в прямом смысле слова в зубах, Настя уже привыкла к равнодушию окружающих и их презрительному «чего вы здесь разложились?!» Подвоха, которого так ждала Настя в детском хосписе, не произошло. Вместо него и маму, и дочь ждали многочисленные процедуры, доброжелательное отношение и новые знакомства с семьями, которые волею судьбы также столкнулись с диагнозом ДЦП.

Вика родилась раньше положенного срока с весом 990 граммов. Преждевременные роды в 27 недель у Насти врачам удалось отсрочить на 8 часов. Это время было необходимо для того, чтобы сработало лекарство, введенное для раскрытия легких ребенка. Дальше долгие ожидания: неделя в реанимации, 3 месяца в ГНЦ. Врачи предупредили: из-за того, что малышка очень маленькая, нужно готовиться к любому исходу. «Мы до сих пор с мужем помним этот перечень. Как на выбор предложили: или летальный исход, или проблема со зрением, или астма. Я готовилась к лучшему, потому что сама родилась раньше времени, правда, в 7 месяцев», – делится Настя.

Вика начала держать голову в 8 месяцев. В год она еще не сидела и не стояла. Зато в интеллектуальном развитии никогда не уступала сверстникам. На очередном осмотре в областной детской больнице все, что смогли сделать – лишь поставить диагноз ДЦП и направить на оформление инвалидности. «Тогда у меня опустились руки. Ночами, когда все спят, рыдала… наревусь, начинаю себя успокаивать, что все будет хорошо…»

Приятные моменты не заставили себя долго ждать. Надежду Викиным родителям подарил врач-невролог из частной клиники. Он сказал, что девочка пойдёт, но нужно много работы и терпения. Вика хорошо поддается лечению. Уже после первых уколов диспорта, которые ей стали делать для укрепления мышц, девочка села. Сама! Через некоторое время Настю с Викой пригласили на реабилитацию в детский хоспис. Абсолютно бесплатно здесь они живут и восстанавливаются благодаря сочувствию небезразличных людей, которые каждый день перечисляют свои средства на лечение детей и их реабилитацию.

Сегодня Вика уверенно стоит на ногах. И работы для этого, действительно, было проделано много: массажи, адаптивная физическая культура, БАК – процедуры, гидрованна… Сейчас инструктор «Дома радужного детства» Алена на занятиях АФК усиленно тренирует ходьбу. Вика вот-вот пойдет. Мешает лишь страх. Но с этим уже поможет справиться младший брат Вики. Ему скоро год и он начинает ходить. «Вот и пойдут вместе!» – радуется мама. Мы знаем, что у Вики есть большая мечта – кататься на велосипеде. Обычный ей не подходит. «Радуга» благодаря многочисленным жертвователям ближе к лету подарит специализированный. Но как же хочется верить, что Вике он не пригодится. Что она своими ножками пойдет в магазин и выберет себе самый красивый и самый обычный велосипед!

Проживание в хосписе, а также полный курс реабилитации для неизлечимо больных детей и их родителей совершенно бесплатны. «Дом радужного детства» работает исключительно благодаря пожертвованиям. Каждый день особенного ребенка чрезвычайно важен и помочь детям с неизлечимыми заболеваниями прожить его максимально удобно и комфортно только в наших с вами силах.

Совсем незначительная на ваш взгляд сумма может быть решающей, ведь именно из капель образуется море. Ваша помощь очень важна:

— Переведите сумму пожертвования через СМС на номер 3434 со словом РАДУГА, например, РАДУГА 300 или просто перейдите на сайт центра «Радуга».

Рубрика: Поможем детям

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Фото предоставлено "Домом радужного детства"

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Без пяти минут на главном старте: помогите хоспису "Дом радужного детства" и его воспитанникам

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