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Поможем Ване услышать голос мамы

Поможем детям
12:54, 29 сентября 2020

Поможем Ване услышать голос мамы

Ване Чемоданову из Омска всего шесть лет. Этот общительный и веселый мальчик – настоящий боец. Он понимает, что нужно заниматься, чтобы поправить здоровье. Единственная возможность подарить мальчику слух и возможность общаться с людьми – это приобрести дорогостоящий слуховой аппарат.

Озорной и такой непослушный Ваня. Он любит активные игры, где можно покричать, побегать. В особенности ему полюбился футбол, мальчишка может часами бегать во дворе с мячом.

Дети понимают друг друга и без слов — это интуитивное поведение помогает Ване, ведь слышать он начал совсем недавно. Всего два года назад мальчику, которой не воспринимал звуков, провели операцию по хирургическому восстановлению слуха на одно ухо. Мама надеялась, что Иван наконец начнет говорить и слышать, вот только все оказалось не так радужно.

«Я до сих пор не знаю, как Ваня потерял слух. Омские врачи говорят, что он уже родился глухим, а московские, что перестал слышать после года», — рассказывает мама мальчика. Из-за этой неопределенности трудно сказать, как скоро он начнет говорить. На реабилитации уверяют, что ребенка слишком поздно имплантировали, но при этом, все как один твердили, что нужно подождать, и он вот-вот заговорит сам. Кто же тогда знал, что мальчик молчит потому, что не понимает, как разговаривать.

«Сейчас Ваня реагирует на звуки, пытается говорить, но на своем, каком-то другом языке. Его никто кроме меня не понимает», — говорит мама. Обладая одним имплантатом, ребенок может слышать, и некоторым этого вполне хватает, но кому-то этого мало, мало потому, что звук, который слышит Ваня не объемный. Для человека, у которого раньше не было слуха, будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно адаптироваться к новому чувству.

Елена, мама мальчика, делится своими переживаниями: «Сейчас Ване дали возможность слышать, но теперь ему нужно это научиться правильно делать. Мы каждый день ходим на занятия и уже несколько раз летали на реабилитацию в Москву. Врачи говорят, что есть потенциал, но сам результат для меня незаметен. Но я верю в лучшее и сейчас надеюсь, что к первому классу мы уже начнем говорить».

Для того, чтобы Ваня научился понимать речь, чтобы сам смог заговорить, требуется мощный слуховой аппарат на второе ухо. Ребенку недостаточно просто слышать, ему необходимо воспринимать весь спектр звуков, только тогда мальчик сможет воспринимать этот мир, как мы с вами.

Из-за своей сложности слуховой аппарат очень дорогой, и маме, которая воспитывает ребенка одна, не потянуть такую сумму, тем более что все свое время она посвящает ребенку.

Благотворительный центр «Радуга» открывает сбор на слуховой аппарат. Сумма сбора составляет 167 008 руб.

Чтобы помочь, отправьте смс на номер 3434 со словом «добряк» и суммой пожертвования. Например, «добряк» 300.

Рубрика: Поможем детям

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Поможем детям

Поможем Ване услышать голос мамы

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