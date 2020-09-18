Степан Маринченко, 4 месяца, ретинопатия недоношенных

Степану необходим укол ингибитора СЭФР для спасения зрения.
Степа ещё совсем малыш, но уже знает, что такое борьба за жизнь: он родился в самый разгар пандемии сильно раньше срока весом всего 1040 грамм и ростом 34 см и из-за карантина был надолго разлучен с мамой.
Среди прочих диагнозов, которые угрожают недоношенным, Степана настигла ретинопатия — коварное заболевание глаз, которое может привести к полной слепоте. Но у него она проявилась в осложненной форме, когда болезнь развивается стремительно, и помочь здесь может только современный способ лечения, которое сейчас ещё находится в процессе оформления в систему омс. Родителям Степана необходимо заплатить 154 тысячи рублей — именно столько стоит укол специального лекарства, которое останавливает патологический рост сосудов в глазах и тем самым предотвращает отслойку сетчатки. Так Степа сможет расти и развиваться, как его сверстники, и видеть наш мир своими глазами!
Страница Степана на сайте фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение»
Варианты помощи:
- Пожертвование на сайте благотворительного фонда «Провидение»
- SMS на 3443 со словом ПОМОЧЬ 200, где 200 – это любая сумма до 14999 р.
- Через Сбербанк онлайн: для Android в моб. приложении выбрать «Остальное» и поиск – Провидение фонд. Регион поиска – все регионы. Назначение – пожертвование. Для iOS – войти в Сбербанк-онлайн через браузер, найти фонд Провидение через поиск в разделе «Платежи».