Услышать голос мамы: Омичи собирают деньги на слуховой аппарат для Толика Сергеева

Толе Сергееву из Омска требуется многоканальный высокотехнологичный программируемый слуховой аппарат, который по воспроизведению звука максимально приближен к кохлеарному импланту.

Аппарат компенсирует недостаток слуха, Толя сможет учиться в обычной школе, развиваться наравне со сверстниками.

В Казахстане Толя однажды заболел ОРВИ и был госпитализирован с высокой температурой в больницу, где ему поставили гентамицин. Только потом семья узнала, что от этого препарата сгорают волосковые клетки, которые выполняют важнейшую функцию по восприятию звуков, но уже было поздно.

«Я думала в то время так: раз врач сказал, значит так делать и нужно», – рассказывает Анна, мама Толи.

В скором времени мальчик перестал слышать.

Врачи настаивали на том, чтобы Толю отправить в интернат. «Он все равно не будет говорить», – твердили они. Так, четырехлетний мальчик с семьей были вынуждены распрощаться со всем в своем родном городе и перебраться в Омск.

«Продали квартиру, и этих денег хватило на первые аппараты. Устроились в садик для слабослышащих, по три раза в неделю ездили к дефектологу. Я отучилась на сурдопереводчика – думала, что он совсем не будет слышать и разговаривать. А в итоге разговаривает – и голосом, и жестами», – говорит мама Толи.

Сейчас у Толи – четвертая степень заболевания, пограничная с глухотой. Анна надеялась на переходный возраст и регенерацию клеток, но за последние полтора года сын стал слышать только хуже. Глухота не помеха для жизни, у Толи есть друзья, с которыми он может полноценно общаться и без языка жестов, так как парень отлично читает по губам. Занимается легкой атлетикой, имеет множество наград. И в целом о нем говорят как о способном мальчике, вот только нет у него главной, по словам Толи, способности – способности слышать.

Для того чтобы хоть что-то понимать, Толя носит самые лучшие аппараты, которые можно было купить шесть лет назад. Но устройства за годы устарели и постепенно начинают отказывать – микрофоны отключаются уже через раз. Мальчику нужны сверхмощные 20-канальные слуховые аппараты. Но позволить себе этого семья не может, зато мы можем помочь им в этом непростом деле, тем более осталось совсем немного, большая часть уже собрана!

Чтобы помочь мальчику, достаточно отправить SMS со словом «ЛЕЧУ» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434.