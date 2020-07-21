Артем Алгазиев, 10 лет: Чудо должно случиться!

Диагноз: нейробластома (злокачественная опухоль) левого надпочечника, метастазы в л/у, кости и костный мозг, 4 стадия, группа ультравысокого риска. Необходима иммунотерапия в Университетской клинической больнице г. Кёльна (Германия)

За 2,5 года тяжелейшей борьбы с нейробластомой, Артем прошел химиотерапию, операции, трансплантацию костного мозга. Столько боли, что не под силу и взрослому…

Для завершения лечения и закрепления ремиссии Тёме жизненно важно пройти иммунотерапию GD-2 моноклональными антителами Динутуксимаб бета. Специалисты московского онкоцентра им. Блохина, рекомендуют Артему продолжить лечение иммунотерапией. Они уверены, спасти Артема можно. А родители, близкие, знакомые Артема верят, что чудо случиться. И необходимая сумма будет собрана.



Препарат, который активно используется за рубежом, увы не зарегистрирован в России, и не входит в протоколы лечения. Без него рак возвращается в 60% случаев... Без него все муки лечения Артём прошел зря. В клинике ребенка ждут уже в начале августа Потом будет поздно...

Варианты помощи: