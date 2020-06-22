Идет сбор средств на покупку окклюдера для 13-летней Вали Неклюдовой

Меньше 100 тысяч осталось собрать для покупки окклюдера, который необходим 13-летней Вале Неклюдовой с пороком сердца. Операция будет сделана бесплатно, и делать ее нужно срочно, поскольку состояние ухудшается.

– Такая вот у нас история. Валя у меня третья. Старший сын закончил аграрный университет, 27 лет. Средней дочери – 18. С Валей все обследования вовремя проходили. Но я же вижу по ребенку: побегает, побегает, потом – «Ой, я устала». Мы – к врачам. Они: «Ничего страшного». Мы снова. «Ничего страшного». Долго выбивала ей эхографию – то очередь, то еще бог знает почему возможности у них не было. Потом пошла уже ругаться, добилась эхографии... Врач выходит, такая смущенно-испуганная: «У вас порок сердца». Я что-то подобное уже сама предвидела. И все. В декабре поставили диагноз, на Березовой подтвердили, – рассказывает мама девочки.

– Я просила, чтобы ей дали шестой класс закончить, чтобы она не осталась на второй год. Но через два месяца на повторном осмотре сказали, что состояние ухудшилось. На Березовой врач говорит: «Надо срочно делать операцию». Я ему: «У меня денег таких нет». Он: «Ничего, идите в "Радугу", там все вопросы решите». Вот я и пришла.

Сбор проводит партнер «Собеседника», фонд «Радуга». Варианты помощи размещены на странице фонда.

Мы будем очень благодарны за помощь Вале.