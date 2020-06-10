Артем Мартынов, 1 год 11 месяцев

Диагноз: спинальная мышечная атрофия, 1 тип. Необходима инъекция «Золгенсма»

Сумма сбора: 47 000 000 рублей

Красивый мальчуган, счастливые глаза и любящие родители. Фотография не передают лишь одно – страшное генетическое заболевание, которое отбирает у Артема силы и, главное, жизнь.

28 июня мальчику исполнится два года. Это крайняя дата, когда ребенку может быть введен укол «Золгенсма». Чтобы он никогда не узнал, как перестает слушаться голова, как это страшно не уметь глотать, дышать, как это больно, когда твои ручки не могут обнять папу, когда они перестают удерживать даже самую легкую игрушку... А игрушек у Тёмы много-много!

«Сынуле год – ему хочется познавать мир, Кате приходится на руках носить, уже не лежит с погремушками – ему неинтересно. Мама у нас маленькая, ей физически тяжело носить его все время на руках – он уже 10 кг весит. Мы верим, что справимся, мы очень надеемся на поддержку и сами стараемся и стучимся во все двери и сердца. Очень надеемся на поддержку региона и нашего губернатора, Александра Викторовича Гусева, на поддержку горожан и всех добрых людей в нашей стране», – говорит Дмитрий, папа Артема.

«Ситуация у нас складывается крайне критично, осталось меньше 3-х недель, чтобы собрать необходимую сумму для лечения Артема и успеть получить укол. С момента открытия сбора, мы с группой волонтеров собрали 77 млн. руб., но этого все равно очень мало», — с тревогой в сердце рассказывает мама малыша, Екатерина.

Мы тоже очень верим, что добро сердец победит самый страшный диагноз и мы успеем собрать помощь в короткие сроки! Фонд «География Добра» открыл сбор на остаток от необходимой суммы. В долларах это – 2 125 000 плюс расходы на доставку препарата в Россию. Фиксированной стоимости нет. Итоговая сумма должна быть внесена в рублях и будет зависеть от курса доллара на дату оплаты лекарства. Лечение Артема могут провести в июне в Клиническом институте педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева.

Варианты помощи:

✅ совершите пожертвование на географиядобра.рф

✅ Сбербанк Онлайн - Р/С 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623. В назначении платежа укажите: Артем Мартынов

✅ SMS на 7522 cо словом Артем 300, где 300 – любая сумма