1 июня в эфире Радио Romantika прошел благотворительный марафон «Калейдоскоп добра» с участием звездных артистов, телеведущих, спортсменов и представителей фондов, которые помогают детям, нуждающимся в нашей поддержке.

Уже на протяжении семи лет Радио Romantika рассказывает в День защиты детей об особенных малышах, детях с серьезными диагнозами, ребятах из многодетных семей и воспитанниках детских домов, чтобы привлечь внимание слушателей к проблемам, которые мы часто не замечаем в повседневной жизни и просто проходим мимо. Пандемия и всеобщая самоизоляция не помешали и в этом году продолжить добрую традицию. Участники марафона «Калейдоскоп добра» – сотрудники благотворительных фондов и знаменитости – связывались со студией онлайн, не покидая своих домов и квартир.

Президент благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» Анна Чупракова, открывая радиомарафон, отметила, что сегодня в российских детских домах в основном живут подростки: из пятнадцати ребят двенадцать человек – дети в возрасте старше 12 лет. Кандидаты в приемные родители нечасто рассматривают их для усыновления и опеки. Остается и проблема возврата из приемных семей в социальные учреждения ребят этой возрастной категории. Сказывается слабая подготовка новых родителей к проживанию в их семье ребенка-подростка.

«Нужно выбрать хорошую школу приемных родителей, отучиться и как следует взвесить свои силы, свой ресурс, прежде чем принять ребенка в семью», – дала совет всем, кто хотел бы попробовать сделать такой шаг, Анна Чупракова.

О подопечных благотворительного фонда «Линия жизни», который более 15 лет помогает тяжелобольным детям по всей России стать здоровыми, рассказала президент фонда Фаина Захарова. Начав деятельность с развития в стране эндоваскулярной кардиохирургии, сегодня «Линия жизни» работает и в других направлениях: эндопротезирование, лазерная хирургия, коррекция деформации черепа, ИВЛ в домашних условиях. Программы фонда помогли улучшить качество жизни более 11 200 больных детей, а благодаря марафону Радио Romantika, возможно, получится исполнить мечты еще многих ребят.

О малышах с ДЦП, ничем не отличающихся от обычных ребят, за исключением лишь того, что они в большей степени нуждаются во внимании и человеческом участии, говорила генеральный директор фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова. В этом году фонд также открыл программу помощи взрослым с церебральным параличом, которую готовил три года, а пандемия заставила форсировать события и в сжатые сроки разработать эффективную онлайн-программу.

Также в эфир радиостанции в этот день вышли Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, Рита Дакота, Тутта Ларсен, Ирина Слуцкая, Юлия Костюшкина, Наталья Подольская, Анна Плетнёва, Ханна. Звезды делились воспоминаниями из своего детства, рассказывали о секретах воспитания и счастливых моментах, которые испытали, став родителями.

– Дочь настолько наполнила нашу семью, настолько придала смысл. Это наш лучик света, – поделилась певица и фотомодель Ханна. – Если раньше были какие-то негативные моменты, и они постоянно давили, то сейчас ее присутствие в жизни делает все сложности абсолютно неважными. Есть только счастье.

Зоя Иванова