Артем Алгазиев, 10 лет. Нейробластома левого надпочечника

Диагноз: нейробластома (злокачественная опухоль) левого надпочечника, метастазы в л/у, кости и костный мозг, 4 стадия, группа ультравысокого риска.

Необходима иммунотерапия в Университетской клинической больнице г. Кёльна (Германия)

Имя Артем в переводе с греческого означает «здоровый». Именно таким — здоровым и счастливым — видела своего сыночка мама Елена. Так и было, ребенок радовал своими успехами, навыками, просто своей улыбкой… Игрушки, велосипед, «а пойдем купаться в море?»

Все изменилось два года назад — жизнь превратилась в бесконечную череду дней в палате онкологического отделения. Артёму поставили страшный диагноз: злокачественная опухоль почки. Ребенок перенес сеансы химиотерапии и операцию. Сейчас Артем проходит курс стандартной противорецидивной химиотерапии в клинике Санкт-Петербурга, но, к сожалению, этот способ не может вылечить его, в лучшем случае он лишь поможет выиграть драгоценное время.

Специалисты московского онкоцентра имени Блохина рекомендуют ему продолжить лечение иммунотерапией. На сегодняшний день необходимое лекарство не зарегистрировано в РФ, но успешно спасает жизни детей в Европе.

Немецкая клиника — это единственное, что дарит Артёму надежду на жизнь. В ней используется новейший метод, сочетающий в себе проведение иммунотерапии с химиотерапией.

Цена спасения мальчика 31 миллион рублей! Родители и друзья собрали почти 4 миллиона. И они верят, что в мире много добрых людей, готовых помочь мальчику.

Любая сумма, поступившая на их счет, — еще один шаг к спасению ребенка.

Варианты помощи: