Миша Жуков, СМА первого типа

Мише Жукову из Мурманска уже год и семь месяцев, у него редкое генетическое заболевание — СМА первого типа (спинально-мышечная атрофия, младенческая форма).

Ему необходим всего лишь один укол самым дорогостоящим на сегодня лекарством в мире Zolgensma. Его цена составляет $2 400 000 или 200 928 000 руб. Из-за своей стоимости данный препарат попал в книгу рекордов Гиннесса. Чтобы остаться в живых до своего 2-летия Миша должен получить это лечение.

Благодаря добрым людям уже собрана сумма, но она пока составляет лишь малую часть от необходимой. В поддержку Миши сняли видеообращение известные личности — актер Алексей Климушкин, певец Денис Клявер, группа Челси (в передаче НТВ), команда КВН «Столица Арктики», группа «Витамин Б» из Твери.

🔷Группа помощи Мише во «ВКонтакте»:

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Спасти жизнь Мишеньки можно, сделав перевод любой суммы:

🔴 Карта Сбербанк РФ № 4276 4100 1215 0280

Привязана к номеру телефона:​ +7 902 137 36 99 ​(Марина Фёдоровна Жукова — мама)

🔴 Расчетный счёт Сбербанк РФ № 40817810441861034170

Получатель — Жукова Марина Фёдоровна

БИК: 044705615

ИНН: 7707083893

Корр.счет: 30101810300000000615

🔴Карта ВТБ 4893 4702 4127 7588

Получатель: Жукова Марина Фёдоровна

Привязана к номеру телефона:​ +7 902 137 36 99 ​(Марина Фёдоровна Жукова — мама)

🔴 Карта Альфа-банка 5559 4936 9839 5283

Получатель: Жукова Марина Фёдоровна

🔴 PayPal (из любой страны в любой валюте): paypal.me/mishazhukov2018

🔴 Qiwi кошелек:​ +7 902 137 36 99

🔴 Отправить смс на короткий номер 2325 с любой суммой.

Либо осуществить пожертвование через сайт благотворительного фонда «Алёша» на странице Миши Жукова.