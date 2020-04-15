Миша Жуков, СМА первого типа

Мише Жукову из Мурманска уже год и семь месяцев, у него редкое генетическое заболевание — СМА первого типа (спинально-мышечная атрофия, младенческая форма).
Ему необходим всего лишь один укол самым дорогостоящим на сегодня лекарством в мире Zolgensma. Его цена составляет $2 400 000 или 200 928 000 руб. Из-за своей стоимости данный препарат попал в книгу рекордов Гиннесса. Чтобы остаться в живых до своего 2-летия Миша должен получить это лечение.
Благодаря добрым людям уже собрана сумма, но она пока составляет лишь малую часть от необходимой. В поддержку Миши сняли видеообращение известные личности — актер Алексей Климушкин, певец Денис Клявер, группа Челси (в передаче НТВ), команда КВН «Столица Арктики», группа «Витамин Б» из Твери.
🔷Группа помощи Мише во «ВКонтакте»:
Спасти жизнь Мишеньки можно, сделав перевод любой суммы:
🔴 Карта Сбербанк РФ № 4276 4100 1215 0280
Привязана к номеру телефона: +7 902 137 36 99 (Марина Фёдоровна Жукова — мама)
🔴 Расчетный счёт Сбербанк РФ № 40817810441861034170
Получатель — Жукова Марина Фёдоровна
БИК: 044705615
ИНН: 7707083893
Корр.счет: 30101810300000000615
🔴Карта ВТБ 4893 4702 4127 7588
Получатель: Жукова Марина Фёдоровна
Привязана к номеру телефона: +7 902 137 36 99 (Марина Фёдоровна Жукова — мама)
🔴 Карта Альфа-банка 5559 4936 9839 5283
Получатель: Жукова Марина Фёдоровна
🔴 PayPal (из любой страны в любой валюте): paypal.me/mishazhukov2018
🔴 Qiwi кошелек: +7 902 137 36 99
🔴 Отправить смс на короткий номер 2325 с любой суммой.
Либо осуществить пожертвование через сайт благотворительного фонда «Алёша» на странице Миши Жукова.