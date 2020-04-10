Алёна Маркова, 2 месяца

Диагноз: ретинопатия недоношенных, III стадия, «плюс»-болезнь

Необходима инъекция препарата — ингибитора СЭФР

Пять долгих лет Мария мечтала о ребёнке. И вот этот самый волнительный момент в жизни каждой женщины настал. Будущая мама ждала появления на свет своей маленькой принцессы, предвкушая радость первой встречи. Но, к сожалению, всё произошло совсем не так, как все об этом мечтают… Алёна родилась на два месяца раньше срока, на 28-29 неделе весом всего 1000 грамм и ростом 37 см.

Из роддома в Долгопрудном её сразу увезли в перинатальный центр в Балашихе на выхаживание. 12 дней Алёна была в реанимации на ИВЛ, потом её перевели в отделение патологии новорожденных. С самого начала малышке поставили диагноз бронхолегочная дисплазия и пневмония. Там же, в Балашихе, Алёну осмотрел офтальмолог. После консультации Марию вызвали на разговор и объявили, что у ребенка началась ретинопатия — заболевание недоношенных, которое может очень быстро привести к слепоте. Им предложили два варианта помощи: лазерную коагуляцию сетчатки по ОМС и платное введение ингибитора СЭФР. Поскольку мама Алёны воспитывает дочку одна, недавно потеряла работу и помочь ей некому, выбор был очевиден. 7 марта 2020 в Балашихе Алёне сделали лазерную коагуляцию сетчатки. По её итогам, 20 марта, после очередного осмотра офтальмолога было решено отправить Алену в Морозовскую больницу на усиленную терапию (уколы, капли), но это не помогло, и 3 апреля девочке сделали лазерную коагуляцию повторно. Но и на этот раз она не принесла необходимого результата.

Осталось только одно возможное решение — отправить Алёну на укол ингибитора СЭФР в научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф.Войно-Ясенецкого в Солнцево. Это лекарство останавливает развитие болезни даже в тех случаях, когда лазер бессилен. Поскольку это лечение пока не покрывается ОМС, стоимость операции для Алёны (вместе с лекарством) составляет 155 480 рублей. Именно столько нужно для того, чтобы Алёна сохранила способность видеть.

Сейчас многим непросто, но мы все живы, здоровы, можем ходить и видеть, и это главное. А значит, можем помочь тем, кому гораздо тяжелее, чем нам — и от наших простых действий зависит жизнь и судьба маленького человечка… Ведь по московским меркам сумма не так велика.

В силу разных обстоятельств с каждым годом появляется на свет всё меньше и меньше детей, так пускай уже хотя бы те, что родились, не станут инвалидами, когда этого так легко можно избежать…

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