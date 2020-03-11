Милана Семенькова, 1 год 6 месяцев. СМА

Милана Семенькова, 1 год 6 месяцев

Диагноз: спинально мышечная атрофия, 2 тип (болезнь Верднига Гоффмана)

Необходимо лечение и приобретение препарата Zolgensma



У полуторагодовалой Миланы Семеньковой уже есть своя страничка в Instagram. С фотографий улыбается маленькая девочка в бантиках и с игрушками. Там же есть и снимки со знаменитыми актерами, спортсменами, депутатами Госдумы. Свои послания Милане шлют дети, которые занимаются футболом, единоборствами, балетом. И все они просят Милану жить, а неравнодушных – помочь со сбором средств на лекарство от спинальной мышечной атрофии.



Очень долгое время спинальная мышечная атрофия считалась смертельной болезнью. Не дождавшись своевременного эффективного лечения, от нее погибают и сегодня. Жизнь таких детей как Милана напрямую зависит от дорогостоящих лекарств.



Настоящим прорывом в лечении СМА стало лекарство Zolgensma.

Самое дорогое лекарство в мире, стоимостью 150 000 000 рублей. Именно эту сумму должны заплатить за жизнь Миланочки любящие ее мама и папа. Однократная инъекция Zolgensma останавливает необратимый процесс в 95% случаях лечения. Чем раньше Милана получит лекарство, тем больше шансов на ее полное выздоровление, на самостоятельные шаги и большое здоровое будущее. Врачи ждут Милану ещё в течение трех месяцев, дальше водить лекарство будет уже поздно.



– Всё, что у нас было, мы отдали на лечение Миланы, – говорит Виктория. – Думали, что у нас будет ещё один малыш и большая семья, копили деньги на ипотеку. Теперь все в прошлом, снимаем квартиру и мечтаем только об одном – спасти доченьку. Ночи не спим, чтобы собрать средства на лекарство.



Также нужно отметить, что болезнь никак не отражается на интеллекте ребёнка. Милана в свои полтора года и пирамидку складывает, и знает, как говорят ее любимые лошадки. Только вот ни ходить, ни ползать она, в отличие от её сверстников, не может.



Мы очень просим вас откликнуться и спасти девочке жизнь! Родной Калининград и тысячи добрых людей уже собрали для Миланы, только вдумайтесь, 50 млн. рублей. Необходимо еще сто… Сто миллионов рублей и чудо милосердия каждого из нас, чтобы маленькая белокурая девочка жила.



Если возникнут какие-либо вопросы, пишите, звоните, Мария — 89159321010.