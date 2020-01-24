"В космос без скафандра": как бизнес может помочь выпускникам интернатов

Купить упаковку карандашей, положить игрушку или книжку – боксы для помощи детям из детских домов и социальных центров часто можно встретить в детских сетевых магазинах, больших торговых центрах, некоторых бизнес-офисах. Конечно, такие вещи тоже необходимы, но есть то, что этим детям нужно гораздо больше, чем набор пазлов или новый рюкзак − знания и социальные навыки. Так считает большинство руководителей благотворительных фондов: знания останутся, даже когда закончится коробка фломастеров, подаренная очередным случайным благотворителем.

«Мы курируем 35 детских домов по стране. Уже семь лет я лично езжу в интернаты и социально-реабилитационные центры, картина везде похожа − да, у детей есть игрушки, книги и даже смартфоны, но они не могут различать эмоции других людей, проявлять эмпатию и выражать свои чувства, – говорит Оксана Богданова, президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро». – Очень важно давать им опыт общения с людьми, показывать им новые места, знакомить с людьми вне детдома. С этого года мы взяли на себя задачу ежегодно вывозить детей из интернатов на экскурсии, в театры, музеи, парки. Задача наших волонтеров показать, что обучение – это не только школьные уроки, оно может быть увлекательным и полезным занятием».

Оксана Богданова

Еще восемь лет назад Генпрокуратура приводила такую статистику: лишь 10% бывших воспитанников детских домов налаживают свою жизнь, не теряют предоставленное жилье, заводят семьи и имеют стабильную работу. У остальных начинаются проблемы с алкоголем, наркотиками и законом, из них еще 10% заканчивают жизнь самоубийством. К настоящему моменту мало что изменилось.

По оценкам специалистов, в России более 200 тысяч детей живут в детских домах, социально-реабилитационных центрах, замещающих и малообеспеченных семьях. И только 1% воспитанников поступают в ВУЗы, несмотря на то, что государство дает им льготы на поступление, выделяет специальные квоты. Схожая ситуация и у детей из малообеспеченных семей – там образование зачастую не является приоритетом. По мнению психологов, у таких детей низкая мотивация к учебе из-за нестабильной жизненной ситуации и высокого уровня стресса.

Ломает ребенка и сама система закрытых государственных учреждений. Дети не видят, откуда берутся вещи, которыми они пользуются, как готовится еда, которую они едят, и откуда в детском доме свет, вода, электричество и интернет. По словам Антона Рубина, одного из создателей «Домика детства», организации для реабилитации детей-сирот Самары, после выпуска дети не знают, как делать элементарные вещи: платить за газ и воду, хранить продукты, готовить, пользоваться домашней техникой.

И вот тут та самая эпизодическая материальная помощь волонтеров играет против них. У детей развивается «психология иждивенца» − уверенность, что им все должны. Должны помогать, должны дарить. Что-то сломалось? Ничего, СПОНСОРЫ НОВОЕ КУПЯТ. Они ждут от окружающих бесплатных вещей и услуг, мало знают о бескорыстной дружбе, о романтических отношениях. При таком подходе шансы иметь нормальную семью стремительно уменьшаются.

«После выпуска из интерната судьбы у детей самые разные, все зависит от региона, интерната, воспитателей, ребенка, некоторые как в космосе без скафандра, а кто-то поступает в ВУЗы, – рассказывает Антон Рубин. – Очевидно, что среди бывших интернатовцев гораздо больше процент неудач. Некоторые поступают в колледж ради общежития, в это время государство выплачивает им социальные выплаты – в Самаре это 7800 рублей. После окончания одного направления в колледже ребенок может получить бесплатное второе, так он и живет до 23 лет. Потом в лучшем случае он получает квартиру. Обычно это происходит в 22–26 лет, с учетом, что из интерната он выходит в 16–20».

В 23 года, когда финансовая поддержка государства заканчивается, зарплаты с низкооплачиваемой работы, которую они могут позвонить себе после колледжа, становится мало. Начинает сказываться отсутствие высшего образования и недостаток самодисциплины, и вместо работы 80% детей сдают полученные от государства квартиры. Сами они селятся большой компанией в одном месте – и не только из-за денег, а просто потому что не могут самостоятельно вести хозяйство.

В 2013 году закон о предоставлении жилья поменяли: из-за многочисленных случаев мошенничества теперь выданную квартиру можно продать только через пять лет после получения. В том же году в регионах стали появляться целые «сиротские кварталы». Это несколько домов, построенных рядом, в которые селят только бывших детдомовских. Тот же приют, только свободы больше. Такой сиротский дом, обычная девятиэтажка в Перми, установил городской рекорд – 117 вызовов полиции за месяц.

Решить большинство вопросов может организованная практика интернатного и постинтернатного сопровождения выпускников. То есть система наставников, когда к группе детей прикрепляется куратор. И если о постинтернатном сопровождении уже заговорили на законодательном уровне – в 2020 году в Госдуму должны внести на рассмотрение соответствующий законопроект, – то всю нагрузку на время пребывания в интернате пока возлагают только на педагогов и воспитателей. Увы, при среднем составе 30 детей на одного педагога этого недостаточно. И вот тут большую роль может сыграть бизнес.

«Система кураторства должна складываться естественно: дети доверяют тем взрослым, которых давно знают и на кого могут рассчитывать, – объясняет Сергей Шпилько, президент Российского Союза Туриндустрии. – Российским бизнесменам нужно брать на себя ответственность, делать не только для себя, но и для мира, становиться примером для таких детей. Сейчас в январе на акции «Сила знаний» вместе с центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» мы вывезли детей на экскурсии в 50 городах страны одновременно. Объединились большие турфирмы, маленькие ипэшники, театры, музеи, парки. Одно дело – подарить экскурсию, а другое – стать на какое-то время проводником в путешествии по жизни, как раз с теми волонтерами-кураторами, которые знают этих детей, их особенности. И ведь любые компании в российском бизнесе могут вот так объединяться, делать это вдумчиво, в меру своей профессиональной направленности дать знания, научить навыкам. И, может быть, тогда действительно помочь этим детям».

Нелли Сергеева