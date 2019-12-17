Поможем детям. Успеть – значит спасти

На милосердие и помощь общества надеются в омском центре помощи детям «Радуга». Там ищут средства на операцию девочке по имени Юля.

Спустя три месяца после рождения Юле Суйковой поставили диагноз — катаракта. А потом все новые и новые диагнозы обрушивались на маму Юли Оксану, как камни: нистагм, амблиопия. Правый глаз почти полностью заволокло пленкой, только сквозь маленькую брешь проникал свет. Сделали операцию. Заменили хрусталики. Но возникали все новые и новые проблемы с глазами. Зрение катастрофически упало: правый глаз — минус 14, левый — минус 7. Из-за нистагма — непроизвольного ритмичного движения глаз — врачи отказались оперировать Юлю снова.

В Омске обследования шли одно за другим. Но операцию постоянно откладывали — говорили, еще не время. Оксана решилась на отчаянный шаг: собрала вещи в чемодан и отправилась с дочерью из Омской области в Москву. Обследовали. Вердиктом врачей Оксана была одновременно обрадована и шокирована: еще бы чуть-чуть.ю и глаза нельзя было бы спасти — зрительные нервы вот-вот атрофируются.

Семья продает машину, чтобы срочно оплатить операцию в московской клинике. Домой Юля возвращалась с частично восстановившимся зрением и мишкой по имени Тедди. Юле подарили мишку в клинике, чтобы ей не было страшно. Теперь Юля не расстается со своим другом, который не бросил в трудную минуту...

«Я стараюсь не плакать при ней, — рассказывает Оксана, мама ребенка. — Потому что Юля сразу начинает задавать вопросы. Спрашивает, почему мы так часто ездим в больницу. Я ей все пытаюсь объяснить. Она спрашивает: буду ли я хорошо видеть, когда вырасту? А я ей отвечаю: может быть. А у самой ком в горле стоит — ведь я сама толком не знаю, как все сложится. И врать ребенку не могу...»

Чтобы хорошенько разглядеть маму, Юле приходится долго всматриваться в движущиеся объекты. И только спустя какое-то время из скопления разноцветных пятен проступают очертания фигуры.

Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор средств на операцию для Юли Суйковой. Если девочке не помочь сейчас, спустя какое-то время она навсегда ослепнет из-за пленки на глазах. Сумма сбора — 1 579 144 рубля.

Все подробности на странице девочки на сайте raduga-omsk.ru или по телефону в Омске 8 (3812) 908-902.