Мисс Россия 2019 провела мастер-класс для пациентов РДКБ

Мисс Россия 2019 Алина Санько навестила в РДКБ подопечных фонда «Подсолнух» и провела для них мастер-класс.

Под «художественным руководством» Алины дети мастерили маски животных из «подручного материала», который принесла с собой «учительница». В ход пошли бумажные тарелки, клей, краски и прочие мелочи из набора для рукоделия.

В результате получилась целая галерея звериных портретов, которая украсила коридор РДКБ.

По признанию Алины Санько, она любит заниматься с детьми: «Для меня время, проведенное с ними, – удовольствие. И особенное чувство я испытываю от того, что поддержала больных деток».

После урока художественного творчества больные первичным иммунодефицитом дети участвовали в фотосессии с Мисс Россия 2019.

Мастер-класс прошел в рамках одной из программ фонда «Подсолнух» «Яркий мир», которая разными способами приближает жизнь подопечных фонда к «нормальной», насколько это возможно в больнице для детей с ослабленным или вовсе отсутствующим иммунитетом.