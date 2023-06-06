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Вчера, в 19:28

«Прямая линия» с Путиным вновь подверглась дискредитации

Главного летнего празднества опять не будет. Может быть, перед Новым годом россиянам и сделают подарок

Фото: Global Look Press

«Прямая линия», 2021 год

Главного летнего празднества – прямой линии с Владимиром Путиным – в этот раз опять не будет. Прошлым летом её отменили из-за СВО, да и в этот раз по большому счету тоже. По слухам из АП, она состоится примерно в ноябре – декабре, что связано с «неопределённой ситуацией на фронте».

Обстановка в тылу, однако, заставляет задуматься о том, что линия может не состояться по другим причинам. Некоторое время назад жительница города Воткинска (Удмуртия) Нина Кривощекова в лучших традициях прямой линии записала обращение к президенту. Получилась классика: недовольные россияне в кадре грустно смотрят в камеру и докладывают Владимиру Владимировичу о своих бедах. В данном случае – о не ремонтированных 35 лет дороге и водопроводе. Таких роликов на путинской линии – каждый первый. По словам жителей, региональные власти их «не слышат», приходится обращаться к верховным – тоже классика. Не иначе как «проклятые 90-е» не дают слезть с ручного управления.

Однако у воткинцев что-то пошло не так. Вскоре к Нине Кривощековой нагрянули сотрудники Центра «Э» и заявили, что она нарушила правила проведения митингов (ст. 20.2 КоАП), и пригласили проехать для дачи показаний. Это что-то новое два раза: много кто записывал обращения к Путину и другим чиновникам, на линию и просто так, однако же это не оборачивалось визитом силовиков. И есть подозрения, что Нина Кривощекова стала первой, с кого потребовали показания по вышеуказанной статье. В итоге суд признал женщину виновной и назначил штраф. Он не такой конский, как за дискредитацию, но пожилой женщине с больной матерью на руках, поверьте, мало не покажется.

Так вот, если путинская линия всё-таки будет объявлена и граждане начнут массово записывать обращения, то для эшников, в условиях отсутствия настоящих митингов, наступит форменное раздолье. И если Госдума не примет по-быстрому соответствующие поправки, защищающие просящих от нападок силовиков, линия рискует остаться без своей главной фишки.

Удивительно, но за Нину Кривощекову вступились в ОНФ. «Мы считаем, что административная статья за обращение к президенту страны дискредитирует принципы прямой линии», – заявили там. Активисты намерены добиться отмены судебного решения. Ну, дай-то Босх.

А дорогу с водопроводом воткинцам так и не починили.

Рубрика: Политика

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