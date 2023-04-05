Настоящим доношу... Россию захлестнула волна стукачества

Возникает ощущение, что доносить начали все на всех. Знаменитая фраза Сергея Довлатова – «Мы без конца проклинаем Сталина, и, разумеется, за дело. И все же хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?» – сегодня актуальна, как никогда.

На второй год СВО доносы в органы становятся делом обыденным. Как отмечают опрошенные независимым британским изданием Financial Times эксперты, заявления «куда надо» за выражение «инакомыслия» в приватных разговорах, которые велись в закрытых помещениях (дома, в гостях, на работе), подают на людей по всей стране. Нет, не в Великобритании, в нашей! Учителя доносят на учеников, студенты – на преподавателей и однокурсников, соседи, коллеги и даже члены семьи стучат друг на друга. Такая практика быстро становится вполне тривиальным делом, чему способствуют призывы пропагандистов к охоте на «внутренних предателей» и «саботажников».

К примеру, не далее как в минувший четверг Тимирязевский райсуд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к 7 годам (!) колонии общего режима за два комментария во «ВКонтакте».

В последние годы Симонов проживал в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к близким и был задержан. Дело против пенсионера включает показания двух свидетельниц – Анны Гелл и Натальи Плотниковой, которые, как следует из материалов, не будучи знакомы между собой, в один день «случайно наткнулись» на «дискредитирующие ВС РФ» посты обвиняемого и, не сговариваясь, «решили обратиться к старшему следователю СК по особо важным делам Минасову Б. Р.». Гражданка Гелл заявила на процессе, что её раздражает, когда люди публично выступают «против власти и государства» и «сплошной комок либерализма» в соцсетях. Судья Сергей Галкин посчитал, что подозреваемый своими комментариями «ввёл читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооружённых сил, подорвал их авторитет и дискредитировал».

А перед этим 55-летнему инвалиду Олегу Белоусову судья Московского райсуда Санкт-Петербурга Ева Гюнтер назначила 5,5 лет реального лишения свободы за «фейки» про армию по доносу его приятеля-кладоискателя Сергея Чмыхуна, с которым он переписывался сначала лично, а затем в группе «Питерские копатели». Петербуржец Белоусов, инвалид III группы, долгое время нигде не работал, воспитывал сына, которому требовалась особая помощь в связи с врождёнными особенностями. До заключения занимался поиском исторических артефактов и металла. На заседаниях Чмыхун пояснял: «Дать ему продолжать эти бесчинства я конечно же не мог. Сделал то, что оставалось. Написал в органы». А сразу после оглашения приговора сменил риторику и заверил, что «сожалеет, так как хотел только условного срока, не больше».