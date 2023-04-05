Настоящим доношу... Россию захлестнула волна стукачества
На второй год СВО заявления «куда надо» становятся делом обыденным, их подают на людей по всей стране
Возникает ощущение, что доносить начали все на всех. Знаменитая фраза Сергея Довлатова – «Мы без конца проклинаем Сталина, и, разумеется, за дело. И все же хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?» – сегодня актуальна, как никогда.
На второй год СВО доносы в органы становятся делом обыденным. Как отмечают опрошенные независимым британским изданием Financial Times эксперты, заявления «куда надо» за выражение «инакомыслия» в приватных разговорах, которые велись в закрытых помещениях (дома, в гостях, на работе), подают на людей по всей стране. Нет, не в Великобритании, в нашей! Учителя доносят на учеников, студенты – на преподавателей и однокурсников, соседи, коллеги и даже члены семьи стучат друг на друга. Такая практика быстро становится вполне тривиальным делом, чему способствуют призывы пропагандистов к охоте на «внутренних предателей» и «саботажников».
К примеру, не далее как в минувший четверг Тимирязевский райсуд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к 7 годам (!) колонии общего режима за два комментария во «ВКонтакте».
В последние годы Симонов проживал в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к близким и был задержан. Дело против пенсионера включает показания двух свидетельниц – Анны Гелл и Натальи Плотниковой, которые, как следует из материалов, не будучи знакомы между собой, в один день «случайно наткнулись» на «дискредитирующие ВС РФ» посты обвиняемого и, не сговариваясь, «решили обратиться к старшему следователю СК по особо важным делам Минасову Б. Р.». Гражданка Гелл заявила на процессе, что её раздражает, когда люди публично выступают «против власти и государства» и «сплошной комок либерализма» в соцсетях. Судья Сергей Галкин посчитал, что подозреваемый своими комментариями «ввёл читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооружённых сил, подорвал их авторитет и дискредитировал».
А перед этим 55-летнему инвалиду Олегу Белоусову судья Московского райсуда Санкт-Петербурга Ева Гюнтер назначила 5,5 лет реального лишения свободы за «фейки» про армию по доносу его приятеля-кладоискателя Сергея Чмыхуна, с которым он переписывался сначала лично, а затем в группе «Питерские копатели». Петербуржец Белоусов, инвалид III группы, долгое время нигде не работал, воспитывал сына, которому требовалась особая помощь в связи с врождёнными особенностями. До заключения занимался поиском исторических артефактов и металла. На заседаниях Чмыхун пояснял: «Дать ему продолжать эти бесчинства я конечно же не мог. Сделал то, что оставалось. Написал в органы». А сразу после оглашения приговора сменил риторику и заверил, что «сожалеет, так как хотел только условного срока, не больше».
Всех чужаков – «на виселицу»?
Мы попытались прояснить со специалистом, в чём причина помешательства на доносительстве, ведь количество подобных случаев растёт как снежный ком.
– Все эти доносы говорят о том, что уровень агрессии российского общества гораздо выше, чем мы предполагали, – комментирует «Собеседнику» социальный психолог Алексей Рощин. – Власти, которые должны сдерживать внутреннюю агрессию, наоборот, её поощряют, потому что в таком состоянии человек может и добровольцем отправиться на СВО. В дело пошли самые низменные инстинкты.
Многих потряс недавний случай в Московском метрополитене, когда один незнакомый человек донёс на другого незнакомого человека – соседа по вагону, подглядев тому в телефон и увидев там что-то запрещённое (Черёмушкинский райсуд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов из-за увиденных попутчиком картинок в его смартфоне – Авт.). Эта дикость сигнализирует о том, что в обществе нарастает ожесточение и поляризация.
Когда речь идёт о жизни и смерти, сама жизнь упрощается и примитивизируется. Некоторые радуются, что исчезли полутона – есть мы и есть враги. Внутри страны это «свои в доску братаны» и гады-иноагенты, «чужаки», которых нужно конечно же всех «на виселицу», как на днях заявила по НТВ небезызвестная Маша Распутина.
«Отрыжка советского периода»
Среди всех этих историй особенно выделяется та, которую сегодня обсуждает вся страна и даже за рубежом. Началась она в апреле 2022-го: из-за антивоенного рисунка 12-летней шестиклассницы города Ефремов Тульской области Маши Москалёвой началось уголовное преследование её 53-летнего отца-одиночки Алексея Москалёва – у того нашлись в сети посты запрещённого содержания («дискредитация ВС»). Ефремовский межрайонный суд в лице судьи Антона Маликова за один (!) день рассмотрел дело и приговорил Москалева к двум годам колонии.
А как вообще узнали о рисунке Маши? Девочка сделала его на уроке изо, и на неё донесла 82-летняя учительница Нина Воробьёва – директору средней школы №9 Ларисе Трофимовой. А та уже помчалась в полицию... Итог: папа – в тюрьме (он сбежал из-под домашнего ареста, но его уже поймали в Белоруссии), дочка – в приюте, учительница-доносчица – на заслуженной пенсии (уволилась по собственному желанию).
– Это – отрыжка советского периода, – говорит Алексей Рощин. – У наших людей есть такой способ выслужиться, при этом самим избегая конфликта. Донос позволяет причинить человеку ущерб чужими руками – государства-карателя, – оставаясь как бы чистеньким. Кстати, сегодня в тренде и доносы учеников на своих учителей (Ленинский райсуд Пензы не так давно приговорил к 5 годам лишения свободы условно учительницу английского языка Ирину Ген, выступившую с антивоенной речью. На неё донесли её же восьмиклассницы, тайком записав речь на уроке на диктофон – Авт.). Все всех подозревают. И все на всех стучат!
Не донесу я – донесут на меня
– К слову, госпожа Воробьёва родилась в 1941 году, и все её формирование прошло в Советском Союзе, – продолжает Алексей Рощин. – Когда он распался, ей было 40 лет, то есть личность полностью сформировалась и была пропитана советской риторикой. Особый цинизм этой истории заключается в том, что одним из главных советских нарративов была борьба за мир. Лозунг «Миру – мир» звучал тогда из каждого утюга и в зубах навяз. Советским людям с утра до вечера вбивали в голову, что есть разжигатели войны – это Запад, который угрожает ядерным оружием, а все советские люди как один стоят за мир. Антивоенные плакаты, за которые сегодня сажают, дети рисовали начиная с первого класса! Постоянно проводились конкурсы детского рисунка на тему «Мы за мир». То есть раньше эта учительница этой девочке за подобный плакат вообще дала бы первое место в каком-нибудь школьном конкурсе.
Могло ли быть такое, что учительница, будучи в здравом уме, искренне посчитала антивоенный плакат девочки плакатом против мира и за войну? Нет, конечно! Она просто переобулась. И сделала это, как и её коллега-директриса, поразительно быстро. Поведение учительницы показывает, что она как раз пропаганде не верит совсем. Это главный феномен жуткого состояния современного российского социума, что все развернулись на 180 градусов по щелчку пальцев! Путин сказал, что мы за СВО, и сие указание сверху моментально стёрло всю советскую пропаганду. Это показатель лживости советского строя. Людям наплевать и на войну, и на мир, и на детей – они ориентируются только на приказ начальства.
А директор доложила дальше по накатанной советской схеме: не донесу я – донесут на меня. Был такой советский анекдот: в тюрьме сидельцы спрашивают друг друга, кто за что сидит. Один отвечает: за кражу, другой: за грабёж, а третий говорит: за лень. Ему: как это за лень, за лень ведь не сажают? Он и объясняет, что как-то сидели допоздна с приятелем на кухне и травили политические анекдоты. Приятель сразу побежал доносить, а ему было лень, и он решил подождать до утра...