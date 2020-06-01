22-летняя Айшат Кадырова снова получила госнаграду

Дочь главы Чечни, 22-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова стала обладательницей звания «Заслуженный работник культуры ЧР». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«Благодаря её внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу»

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Напомним, что Айшат Кадырова ещё на прошлой неделе удостоилась медали за защиту прав человек от омбудсмена региона Нурида Нухажиева.