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22-летняя Айшат Кадырова снова получила госнаграду

Не успела дочь Кадырова получить медаль за защиту прав человека, как уже удостоилась звания почетного работника культуры

Фото: Instagram @ahmed_95kra

Айшат Кадырова и Ахмед Даудов

Дочь главы Чечни, 22-летняя министр культуры республики Айшат Кадырова стала обладательницей звания «Заслуженный работник культуры ЧР». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«Благодаря её внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу»

, – написал Дудаев.

Напомним, что Айшат Кадырова ещё на прошлой неделе удостоилась медали за защиту прав человек от омбудсмена региона Нурида Нухажиева.

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