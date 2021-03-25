“Я засыпаю на собраниях чиновников”

Первый поход во власть у Марии Львовой-Беловой оказался провальным. Всего лишь два года назад она говорила, что разочаровалась в политике. Мария решила участвовать на выборах в городскую Думу и выиграла их. Однако...

- Ее использовали в качестве “паровоза” от “Единой России” и, говоря по простому, “кинули”, - рассказывает координатор “Левого фронта” в Поволжье, пензенец Сергей Падалкин, - Она победила и заявила, что будет активно работать, но потом ей, видимо, сказали отказаться от мандата. У Львовой-Беловой даже был пост обиды на власть во Вконтакте (сейчас его не найти). Отношения с с бывшим губернатором (Иваном Белозерцевым - ред.) стали не самыми лучшими. Наверх она выдвинулась по другой линии. Львова-Белова считается креатурой РПЦ. Она близко знакома с предыдущим омбудсменом - Кузнецовой, они вместе работали в благотворительности.

Пост обиды на власть все-таки еще на месте. Там Львова-Белова жалуется на то, что засыпает на собраниях чиновников и на то, что ей пришлось выслушать массу негатива в свой адрес. Вот он: