Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:06

Другая Львова-Белова. У нового детского омбудсмена репутация скромной матушки - почему это ошибка

Не просто Мария

Львова-Белова
Фото: Соцсети

После того, как Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка, все СМИ представили ее как Анну Кузнецову 2.0. Тоже жена священника из Пензы, тоже многодетная мать. А теперь ещё и тоже детский омбудсмен. Но не все в ее карьере складывается так просто.

“Я засыпаю на собраниях чиновников”

Первый поход во власть у Марии Львовой-Беловой оказался провальным. Всего лишь два года назад она говорила, что разочаровалась в политике. Мария решила участвовать на выборах в городскую Думу и выиграла их. Однако...

- Ее использовали в качестве “паровоза” от “Единой России” и, говоря по простому, “кинули”, - рассказывает координатор “Левого фронта” в Поволжье, пензенец Сергей Падалкин, - Она победила и заявила, что будет активно работать, но потом ей, видимо, сказали отказаться от мандата. У Львовой-Беловой даже был пост обиды на власть во Вконтакте (сейчас его не найти). Отношения с с бывшим губернатором (Иваном Белозерцевым - ред.) стали не самыми лучшими. Наверх она выдвинулась по другой линии. Львова-Белова считается креатурой РПЦ. Она близко знакома с предыдущим омбудсменом - Кузнецовой, они вместе работали в благотворительности.

Пост обиды на власть все-таки еще на месте. Там Львова-Белова жалуется на то, что засыпает на собраниях чиновников и на то, что ей пришлось выслушать массу негатива в свой адрес. Вот он:

“Я - сложившийся управленец”

Дело жизни Марии Львовой-Беловой - помощь инвалидам. Но благотворительностью она занимается не со слезами на глазах, а с деловым драйвом. Свою мотивацию участвовать в конкурсе “Лидеры России” в 2020 году она описала так:

«Для меня было важно выйти из зоны комфорта, где я уже сложившийся управленец. Попасть в атмосферу, где все такие же управленцы, и посмотреть, где у меня «провалы».

Тогда ей, кстати, удалось пройти в финал. Результат - назначение сенатором от Пензенской области в Совет Федерации.

С 24 лет (2008 год) Мария - сначала как волонтер, а потом как руководитель - строит центры для адаптации инвалидов. В первом из них - “Благовест” она работала вместе с  Анной Кузнецовой. За последние 13 лет Львова-Белова запустила несколько подобных проектов: “Дом на Березовском”, “Дом Вероники”, “Новые берега” и самый крупный - “Квартал Луи” (названный в честь джазмена Луи Армстронга).  Мария признается, что чувствует себя в своей стихии, когда находится на стройке очередного объекта.

Квартал Луи
Фото: Соцсети
"Квартал Луи"

У Львовой-Беловой пятеро своих детей и четверо приемных. Еще 13 детей находится у неё под опекой. Но в разговоре с пензенским корреспондентом “АиФ”, услышав вопрос "что для вас важнее - семья или карьера", Мария задумывается и не может выбрать.

Матушка с небольшим стажем

Многие считают Марию типичной женой священника - платочки, платья в пол, отсутствие яркого макияжа. Но в статусе попадьи Львова-Белова находится только последние два года. Ее муж - бывший программист Павел Когельман был рукоположен в священники в августе 2019 года. На это время как приходится пик предвыборной гонки в местную городскую Думу, в которой участвовала Львова-Белова. 

"Я вышла замуж за программиста, "технаря", у которого и в мыслях не было, что он может стать священником. Во время паломничества в Тихвинский Керенский монастырь, игумен Митрофан сказал мужу:" Тебе надо идти в священники!". После 4 лет учебы в духовной семинарии, мы приняли решение сменить высокооплачиваемую работу программиста, на служение в Церкви", - писала тогда Мария. 

До этого периода в ее соцсетях еще можно было встретить фото в “молодежном стиле”. Сейчас таких нет.

Фото: Соцсети

Про запрет абортов - пока ни слова

Эта тема была одной из генеральных линий предыдущего детского омбудсмена. Анна Кузнецова освещала ее, как минимум, с 2011 года, предлагая ограничить продажу лекарств для абортов или сократить финансирование клиник, которые оказывают услугу искуственного прерывания беременности. Высказываний Львовой-Беловой на эту тему нам найти не удалось ни в одном интервью.

Есть недоброжелатели

После назначения Марии Львовой-Беловой на должность при Президенте РФ, оживились не только ее сторонники, но и критики. Издание “Блокнот” рассказало о том, что в редакцию обратились бывшие воспитанники Марии и рассказали на условиях анонимности о том, как устроена внутренняя кухня центров адаптации. По их словам, после смерти одного из жителей “Дома Вероники” - колясочника Ильмира Валиева, выяснилось, что на него был оформлен крупный кредит. Сумма в 1 миллион рублей на оплату медицинских процедур в центре была взята без поручителей и погашалась из пенсии по инвалидности. Анонимные воспитанники “Блокнота” называют это не единичным случаем, а системой. 

Сергей Падалкин о сомнительных схемах в работе Львовой-Беловой не упомянул. По его мнению, главная задача центров адаптации - создание “доброго” имиджа. 

- Ее проект помощи молодым инвалидам “Квартал Луи” играет роль некой витрины - туда часто ходят на экскурсию федеральные чиновники, - говорит местный политик.

Тем не менее, по его словам, пензенцы, в целом, положительно восприняли назначение Львовой-Беловой на должность детского омбудсмена. “Она - весьма популярный человек, который работает в благородной сфере”.

Путин назначил Львову-Белову детским омбудсменом. Она во всём похожа на свою предшественницу – Анну Кузнецову
Один день Ивана Александровича: кто оказался в зоне риска после ареста Белозерцева?

Ссылка на Телеграм

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Общество 35 минут назад

«Бог поругаем не бывает»: в Твиттере запустили кампанию верующих против закона об оскорблении их чувств

Общество 1 час назад

«Теперь понятно, откуда берут статистику о росте благосостояния россиян»

Общество 1 час назад

«Пытаются продлить выходные до Нового года»: в сети сделали выводы из слов Путина

Общество 1 час назад

«Работодателям, избалованным дешёвой и бесправной рабочей силой, сложно отказаться от мигрантов на стройках»

Общество 1 час назад

«Зачем нам Мурашко, если Песков в медицине разбирается лучше?» В сети иронизируют над «вырванными из контекста словами» министра

Общество 1 час назад

Горящий кинотеатр в Хэллоуин: губернатор Кузбасса потребовал извинений от дизайнера Лебедева

Политика 3 часа назад

Чуть-чуть и не очень больно: «Голос*» нашёл трёх человек, наказанных за электоральные преступления

Общество 4 часа назад

Семья минус школа: Что представляет собой семейное образование в России

Общество 4 часа назад

Судебные приставы усложнили поиск задолженностей

Общество 4 часа назад

Поющий депутат Майданов занялся безопасностью трудоустройства подростков

Без рубрики 5 часов назад

Видео. Самое грандиозное извержение вулкана на Канарских островах

Общество 5 часов назад

Правозащитник о томской бабушке, за которой в госпитале ухаживал внук: «Это не единичный случай»

Общество 6 часов назад

Депутат Госдумы о том, как Москва откажется от труда мигрантов

Общество 6 часов назад

От нечего делать: Дмитрий Быков – о новой статье Медведева

Общество 7 часов назад

Кто будет строить Москву? Строители-мигранты покидают столицу. Решить проблему с рабочими кадрами поручено властям города

Происшествия 9 часов назад

Квартиросъемщик в Туве сбросил с 8 этажа двух дочерей хозяйки недвижимости

Общество 12 часов назад

Бастрыкин предложил брать образцы ДНК у всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов

Общество 12 часов назад

Штраф для лихачей на дорогах, стрельба в храме, ковид у Джен Псаки: главное к утру 1 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика