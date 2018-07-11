Среди 12 новых иноагентов оказалось издание, опубликовавшее расследование об отравлении Навального

Издание Bellingcat, в котором выходило расследование о преследовании оппозиционного политика Алексея Навального со стороны спецслужб РФ и об отравлении боевых химически оружием, внесено Минюстом в список СМИ-иностранных агентов.

«Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах» оказалась по счету 85-й в обновлённом списке. Всего в эту пятницу внесено ещё 12 юридических и физических лиц, чьи назывные должны теперь сопровождаться в СМИ плашкой об иноагентстве.

Также в списке оказалось ООО «МЕМО» – учредитель издания «Кавказский узел», которое пишет о политике на Кавказе. Также иноагентом признана американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world.

Остальные девять позиций заняли корреспонденты, чьи редакции ранее уже были признаны иностранными агентами, а также журналист редакции «Русской службы Би-Би-Си».