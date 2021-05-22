Навоша и Sports.ru прокомментировали блокировку издания в Беларуси

Блокировка Sports.ru на территории Беларуси не станет серьезным ударом по изданию, однако мириться с тем, что гражданам этой страны запрещают знакомиться с их материалами, владельцы портала не намерены. Об этом в комментарии «Дождю» сказал директор Sports.ru Марк Тен. При этом основатель издания Дмитрий Навоша в своем Telegram-канале высказал предположение, что блокировка связана именно с ним (он активно критикует режим Лукашенко), однако власти Белоруссии, видимо, не в курсе, что он более не сотрудничает с этим СМИ.

«Аудитория Sports.ru в 2.5 раза больше всего населения Беларуси (более 20 млн человек. — Прим. Sobesednik.ru), поэтому с точки зрения выручки и аудитории потери несущественны, – говорит «Дождю» Марк Тен. – Но, разумеется, для нас важны все пользователи, мы не готовы мириться с тем, что люди в Беларуси не могут читать Sports.ru – ждем разъяснений регулятора».

Навоша при этом напоминает, что другое связанное с ним издание Tribuna.com заблокировано властями ещё с прошлого года, однако на этом фоне его совокупная аудитория на разных площадках лишь расширилась. Жителей же Беларуси он призвал отказаться от «кастрированного интернета», создаваемого властями, а начать пользоваться VPN-сервисами, распространение которой в стране и без того чуть ли не рекордное:

«Для свободных людей, знакомых с этими тремя буквами [VPN], по-прежнему открыт весь интернет – а не только оставленный Мининформом кусочек, который постепенно сжимается до размеров кормушки в тюремной камере».

В самом Мининформе Беларуси говорят, что решение о блокировке якобы принято «в связи с нарушением законодательства Республики Беларуси об азартных играх» по просьбе налоговых органов.