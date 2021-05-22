В Беларуси заблокировали Sports.ru. Его основатель критикует Лукашенко

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к спортивному изданию Sports.ru на территории страны, сославшись на некое нарушение закона о СМИ. Об этом сообщает отделение «Медиазоны» в Беларуси. Отмечается, что с включенным VPN сайт доступен.

С чем связана блокировка издания пока неизвестно. Основатель интернет-портала Дмитрий Навоша последовательно выступает с критикой диктатора Александра Лукашенко и репрессий против народа Беларуси. Он также занимается активизмом. Другой его спортивный портал Tribuna.com был заблокирован в Беларуси ещё в 2020 году.

После разгрома властями Беларуси главного классического СМИ в стране, портала TUT.BY, когда в редакциях и у журналистов прошли обыски, сайт издания был заблокирован вместе с его доменом, а некоторых журналистов задержали, Навоша выступил с поддержкой проекта, объяснив, что появление профессиональной журналистики в Беларуси в лице TUT.BY было «чудом», так как в стране не предусмотрено «никаких институтов», а лишь «агрофюрер, послушные гестаповцы и безмолвные местные, лишенные всяких прав и свобод».

Он также счел, что это отличный повод «окончательно пересадить страну на VPN» (хотя с VPN сайт также не открывался из-за блокировки домена, — ред.), а также предложил перевести редакцию в одну из соседних стран «вне досягательства гестповцев».