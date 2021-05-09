Песков дополнил рассуждения Путина о неонацизме в Европе

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве выступил с критикой европейского неонацизма: «Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пояснил, о чем именно говорил Путин в поздравительной речи:

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны»

Напомним, что в 2017 году Владимир Путин в период французской предвыборной кампании встречался с кандидатом Мари Ле Пен, лидером правой партии «Национальный фронт» во Франции. В тот же год Ле Пен опровергала финансирование своей кампании за счет средств из России.