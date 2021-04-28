Пивоваров ничего не знает о проверках МВД. Он говорит, что ничего не подделывал

Основатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров прокомментировал сообщения государственных агентств о том, что он якобы подозревается в подделке медицинской справки, необходимой для получения лицензии на хранение оружия. Журналист уверяет, что всё делал по закону, а в последний раз лицензию обновлял три года назад.

«С 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом», — пишет он в своем Telegram-канале.

Пивоваров обращает внимание на то, что после 2018 года никаких операций с оружием осуществлял и затрудняется сказать, по какой причине этот вопрос Росгвардией поднимается именно сейчас. Никаких уведомительных документов он не получал.

В данный момент журналист возвращается из командировки в Москву и будет готов оказать любое содействие органам правопорядка.

Ранее ТАСС со ссылкой на два источника сообщило, что Росгвардия аннулировала лицензию журналиста на оружие, передав дело о якобы липовой медсправке в МВД. В полиции якобы начали проверку по этому факту. Позднее об этом написало также РИА Новости.

Отметим, что предъявляемые обвинения потенциально грозят уголовным преследованием. В соответствии со статьей 327 УК РФ, подделка документов может грозить двумя годами колонии.