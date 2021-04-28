ТАСС: МВД проверит данные о "поддельной" медсправке журналиста Алексея Пивоварова

Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении Министерством внутренних дел проверки в отношении журналиста Алексея Пивоварова. Об этом пишет ТАСС. Судя по всему, речь идет бывшем журналисте НТВ, экс-главреде RTVi и авторе YouTube-канала «Редакция», хотя агентсво не уточняет.

Уточняется, что журналиста подозревают в предоставлении «поддельной» медицинской справки для получения лицензии на оружие. Собеседник ТАСС говорит, что ранее по этому факту работала Росгвардия, которая курирует легальный оборот оружия, в результате дело передали в МВД: «Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», — поясняет он.

Другой источник агентства утверждает, что Росгвардия предварительно аннулировала все выданные ранее г-ну Пивоварову разрешения на хранение оружия.

Сам журналист сообщение ТАСС пока никак не прокомментировал.