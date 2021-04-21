Выводы от послания Путина: Гусий рассказал, что готовит власть для россиян

Пока большая часть политологов обсуждает оглашенное сегодня днем послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию именно с точки зрения сигналов для Запада, их более прагматичные коллеги оценивают выступление главы государства с точки зрения наиболее болезненных для большинства россиян тем.

Разумеется, речь идет о внутренней политике, решении ряда социальных проблем и прочем.

К примеру, как отмечает российский журналист Андрей Гусий, ему выступление президента в этот раз показалось «человечным». К слову, автор не скрывает положительных оценок послания, отмечая, что в целом озвученные Путиным тезисы наводят на мысль о готовящейся оптимизации большинства государственных механизмов, инициатором которых мог быть глава правительства Михаил Мишустин.

«Пара акцентов после послания Путина. Было немало личных отступлений от подготовленного текста, и это смотрелось человечно.

Президент далеко не всегда говорит так, как рассказывал сегодня о коронавирусе и годе, который миновал. Наверное, впервые обращено так много внимания в послании президента именно внутренней политике и социальным вопросам.

При этом ни слова об ОНФ, хотя АСИ упоминалась в качестве основы. Уже не в первый раз обращает на себя внимание такое замещение в акцентах президента. При этом в выступлении главы государства явно прослеживается упор на оптимизацию, которую продвигает Михаил Мишустин», – пишет Гусий в своем авторском Telegram-канале.