Непредсказуемый сценарий: эксперт рассказал, как Запад "поможет" Украине в случае войны

Едва ли не с первых дней апреля мировые СМИ заговорили о значительном скоплении российских войск в Крыму и у границы с Украиной. Причем, тревожные сообщения прессы чередовались не только с видео и фотоматериалами о передвижении крупных эшелонов российской военной техники ближе к южным границам страны, но еще и заявлениями многочисленных экспертов о росте риска войны между Россией и Украиной.

Более того, «коллективный Запад», похоже, также всерьез воспринял угрозу в рамках нарастающей напряженности. Возможно, именно этим отношением и вызваны экстренные консультации глав МИД и Минобороны США с украинскими коллегами, а также решение европейского командования НАТО перевести свои силы на континенте в состояние повышенной готовности.

Кроме того, вместе с заявлениями о риске проведения Москвой военной операции в отношении бывшей союзной республики, звучали и заявления о том, что Вашингтон высказал Киеву гарантии поддержки в случае реализации такого сценария.

На этом же фоне появились и сообщения о том, что в Украину продолжают прибывать военные грузы из Соединенных Штатов. Разумеется, украинские СМИ, эксперты и политики неоднократно высказывались о том, что страна очень рассчитывает на эту помощь.

Однако, как считает научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов, в случае реальной войны между Россией и Украиной страны Запада, скорее всего, не станут ввязываться в конфликт и оказывать Киеву прямую поддержку, ограничившись лишь поставками техники и вооружений.

Впрочем, признает эксперт, ситуация в данном случае может развиваться весьма непредсказуемо.

Об этом он высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Владимир Пастухов // Фото: стоп-кадр программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы», Youtube

– Лично я сомневаюсь в том, что сегодня на Западе есть кто-то, кто, несмотря на все обещания, даже в случае масштабного военного вторжения России в Украину захочет вмешиваться в этот конфликт, – считает Пастухов.

– Впрочем, ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию.

Разумеется, Запад будет оказывать Украине определенную помощь. К примеру, корабли ВМС Соединенных Штатов, которые не так давно были введены в акваторию Черного моря, могут обеспечить украинских военных радиоэлектронной и технической поддержкой для блокировки ключевого преимущества российской армии над конкурентом – господства в воздухе.