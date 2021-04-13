"Играют на нервах": В МИД РФ считают провокацией заход кораблей США в Черное море

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал американские корабли «держаться подальше от Крыма» и от границ РФ в Черном море ради «их же блага». Он уверен, что новость о прибытии двух американских военных кораблей в Черное море — «провокация», которая нужна, чтобы «испытать» Россию.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — приводит слова дипломата ТАСС.

Он также сказал, что Соединенным Штатам следует осознавать, что подобные действия несут под собой крупные риски возникновения «тех или иных инцидентов», даже если они считают себя «владыкой морей», переняв это звание у Великобритании.

9 апреля, стало известно, что боевые корабли ВМС США направляются в Черное море. Об этом официально объявила Турция, партнер США по НАТО, обладающий военным влиянием в регионе. После этого в Ростове заметили более десяти российских боевых катеров, которые двигались, как утверждается, на учения в Черное море.