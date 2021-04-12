Кто против меня? Ремчуков рассказал, как менялось сознание Путина

«Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Эту фразу, озвученную нынешним спикером Государственной думы Вячеславом Володиным еще в 2014 году на закрытой встрече дискуссионного клуба «Валдай», в свое время пытались оценить с самых разных ракурсов.

Кто-то искал в ней скрытые смыслы и попытку провести параллели между личностью Владимира Владимировича и российским государством, как неотъемлемыми частями единого целого. Другие же сочли ее обычной работой на публику, тем более что на дворе стояла осень «победоносного» для российского лидера 2014 года с всеобщим подъемом после «Крымской весны» и беспрецедентно высоким рейтингом доверия к главе государства.

Между тем, как рассказал недавно политик, бизнесмен, журналист и главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это высказывание Володина могло быть спровоцировано целым набором месседжей «коллективного Запада» в адрес высшего российского руководства. В них, отмечает эксперт, содержались прямые намеки на то, что США и их партнеры выступают не столько против России, сколько против ее президента, которое больше не хотят видеть во главе государства.

Константин Ремчуков // Фото: Global Look Press

– Джо Байден еще в 2011 году настоятельно рекомендовал другу Владимиру не идти в президенты. После этого многие главы стран Запада утверждали, по крайней мере, лично мне, мол, «даже не надейтесь, что нормальные отношения с Путиным теперь восстановятся, поскольку Байден послал месседж от коллективного западного мира, что Путин не должен идти на выборы», – вспоминает Ремчуков.

– В этот момент, это был как раз конец 2011 года или 2012 год, как мне кажется, Путин точно понял, что объектом для атак является вовсе не Россия, как геополитический конкурент для западных стран, а лично он.

И совсем не случайно спустя какое-то время уже и Вячеслав Володин попытался увязать Россию и Путина в одно целое в экзистенциальном смысле. Но, как мне кажется, в тот момент начало меняться зрение: «Так вы, оказывается, лично против меня, а народ за меня. Нет, тогда я буду выдерживать. Кто против меня?» Потом начинает смотреть, проводится инвентаризация. И выясняется, что против него все иностранные агенты. Ведь нормальные люди, которые не иностранные агенты, они же не против Путина.