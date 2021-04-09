В Беларуси возбудили дело о геноциде во времена ВОВ. Надеются на помощь России

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед распорядился начать расследование геноцида белорусского народа во времена Второй мировой войны. Он просит помощи России и надеется на экстрадицию виновных. Белорусы новость восприняли не без иронии, хотя в России похожее дело уже появлялось, причем не так давно.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», — приводит ТАСС слова г-на Шведа. Он также выразил надежду, что Кремль раскроет для белорусских следователей свои архивы времен Второй мировой войны. После раскрытия этого преступления генпрокурор Беларуси намерен добиваться выдачи злоумышленников, передает агентство.

Белорусский журналист Миша Ильин в своем Twitter, комментируя это известие, шутит: «Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида джедаев в результате приказа 66», — намекая на неактуальность расследования преступлений 80-летней давности. Другие комментаторы сетуют, что дело о геноциде белорусов фашистской Германией открыто в тот момент, когда диктатор Александр Лукашенко «устроили геноцид собственного народа».

Отметим, что интерес к историческим событиям присущ не только белорусским следователям, но и их российским коллегам. В России о похожем деле общественность узнала в конце 2020 года, когда следователи начали рассылать повестки на допрос престарелым ветеранам Великой Отечественной войны во время пика заболеваемости коронавирусом в стране. Тогда официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила, что следователи намерены опросить тысячи ветеранов в рамках дела «о геноциде советских граждан» немецко-фашистскими войсками.