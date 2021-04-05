"Путин устарел": Ганапольский прокомментировал "ходы Кремля" по Навальному

История с оказавшимся в колонии российским оппозиционером Алексеем Навальным в последние недели заиграла новыми красками. Казалось бы, Алексей Анатольевич осужден, приговорен к 3,5 годам лишения свободы и этапирован подальше от столицы, где он даже из СИЗО умудрялся формировать повестку, в покровскую ИК-2. Протесты постепенно угасли, и даже санкции, о которых просили Запад соратники оппозиционера, оказались, как писали провластные СМИ, «какими-то смешными».

Однако, как это не раз было прежде, Навальному удается не терять актуальности в информационном пространстве, более того, свою борьбу с властью и лично российским президентом Путиным оппозиционер снова вывел на новый уровень. Правда, теперь она ведется сквозь призму противостояния со ФСИН и администрацией колонии. Как бы там ни было, но заявления о «пытках бессонницей», проблемах со здоровьем, недопуске врача и адвокатов возымели эффект, несмотря на то что Кремль пытался всего этого не замечать, о чем свидетельствует сухой комментарий главы пресс-службы президента Дмитрия Пескова в ответ на обращение супруги оппозиционера Юлии Навальной к Путину. Чего стоят недавняя массовая информационная кампания о визите журналистов RT в исправительную колонию, в рамках которого другие заключенные «разоблачили» слова оппозиционера о пытках и прочем.

Более того, как считает российский журналист и общественник Матвей Ганапольский, Кремль все еще настроен в отношении Навального максимально жестко и старается дать понять «западным партнерам», что из тюрьмы он не выйдет. Более того, эксперт провел параллели этой ситуации с историей академика Сахарова. «Сахаров был даже более известным во всем мире, поэтому мы это все уже проходили», – отметил Ганапольский, подчеркнув, что и советское телевидение тех лет убеждало общественность в том, что Сахаров содержится в хороших условиях. Все это, убежден журналист, свидетельствует о том, что Кремль «становится жертвой» полумер. Более того, у общественника даже есть объяснение тому, что послужило причиной такого положения дел.