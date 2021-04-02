Омбудсмен Москалькова направила во ФСИН обращение адвокатов Навального

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила на имя директора ФСИН обращение адвокатов оппозиционера Алексея Навального. Об этом она сама сообщила агентству «Интерфакс».

Ранее защита Навального опубликовала петицию, в которой требует от главы ФСИН Александра Калашникова допустить к политику приглашенного врача. В колонии оппозиционер начал испытывать сильные боли в спине и ноге.

Москалькова отметила, что в прошлом году в ее службу поступило более тысячи обращений о медицинском обеспечении и примерно 20% из них касались тюремной медицины.