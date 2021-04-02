"Его там медленно убивают": От Москальковой требуют помочь Алексею Навальному

Группа из нескольких десятков правозащитников, представляющих различные независимые организации потребовала от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой съездить в колонию, где сидит политик Алексей Навальный, узнать на что он жалуется и всячески содействовать оказанию ему медпомощи и прекращению практики, когда его будят каждый час.

«Информация, приходящая из ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Анатольевич Навальный, внушает серьезную тревогу. Складывается впечатление, что его там медленно убивают,

— говорится в открытом письме правозащитников, опубликованном на сайте правозащитной группы «Мемориал»*. — Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной».

Они считают, что незамедлительное реагирование на подобные случаи является «прямой обязанностью» омбудсмена. Они просят Москалькову, чтобы она добилась оказания квалифицированной помощи и заставила сотрудников колонии отказаться от практики лишения сна.

Среди подписавшихся под этим обращением указаны правозащитники из самого «Мемориала», Московской Хельсинкской группы, комитета «Гражданское содействие», Правозащитного совета Санкт-Петербурга, фонда «Общественный вердикт», Ассоциации «Правовая основа», Комитета «Свобода совести», центра «Сова», а также из проектов «Гражданин и армия», «Женщина. Тюрьма. Общество», «ОВД-Инфо» и «Гражданский контроль».

*«Мемориал» объявлен российскими властями «иностранным агентом».