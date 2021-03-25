Песков ничего не знает о Навальном. Адвокатов к нему снова не пускают уже 3 часа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивает, что Владимира Путина не интересует состояние здоровья его главного критика Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове во Владимирской области. Кремль, по словам Пескова, не запрашивал соответствующих сведений от ФСИН.

«Не следим за состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих учреждений», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Напомним, ранее ФСИН сообщила о плановом обследовании Навального, а его состояние характеризовала как «стабильное» и «удовлетворительное», что вызвало беспокойство у сторонников политика и комментаторов, увидевших намек на серьезные проблемы со здоровьем оппозиционера.

Сегодня у адвокатов через два часа ожидания «взяли документы», пишет глава сети штабов политика Леонид Волков в своем твиттере. Спустя три часа их так и не пустили, собъяснив это тем, что начался обед.