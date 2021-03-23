Екатерина Енгалычева: Теперь любой инцидент – и все, вон из депутатов

Избранных москвичами оппозиционеров разгоняют на съездах, заводят на них дела, устраивают шоу в их квартирах и на дорогах с участием их авто. Можно считать это эпиграфом к сентябрьским выборам в Госдуму.

Самыми громкими после разгона съезда в гостинице «Измайлово» стали приговоры депутатам Мосгордумы Сергею Митрохину («Яблоко») и Екатерине Енгалычевой (КПРФ). Им вменяют в вину повторное участие в несогласованной акции 23 января. Судили их в один день. Митрохин должен будет заплатить 300 тысяч рублей, Енгалычева – 150 тысяч.

Sobesednik.ru побывал возле здания Тверского суда и выяснил: чтобы заплатить штрафы, депутаты будут вынуждены обратиться к своим избирателям. Зарплату в Мосгордуме получают только те, кто возглавляет комиссии или палаты, а их контролирует «Единая Россия». Оппозиционеры работают на общественных началах.

– В Госдуме «Единая Россия» старается не покладая рук, штампуя антинародные законы один за другим, – рассказала Sobesednik.ru Екатерина Енгалычева, за которой полиция приехала в два часа ночи спустя два месяца после акции. – Одним было дополнение УК так называемой «дадинской» 212-й статьей, по которой два подобных случая (участие в несанкционированной акции – Прим. Sobesednik.ru) идут как административка, а третий – уже как уголовка. А что такое уголовка, даже если по ней срок условный? Это лишение мандата и невозможность баллотироваться в депутаты вновь.

У меня уже вторая административка. Теперь любой третий инцидент на встрече или митинге – и все, вон из депутатов и запрет на переизбрание.

В своем деле Екатерина обнаружила, что в одной связке с ней и Митрохиным идут еще трое депутатов Мосгордумы, которых, скорее всего, ожидают аналогичные процессы в ближайшем будущем.

Задержаны и еще несколько муниципальных депутатов. Машину мундепа района «Останкино» Сергея Цукасова заблокировали другим автомобилем. Одетые в гражданское лица потребовали от депутата выйти из машины. Он отказался и вызвал полицию. Выяснилось, что в салоне машины, перекрывшей дорогу, был сотрудник центра «Э». Цукасова отвезли в суд и в тот же день осудили за участие в акции 31 января. Приговор – 10 суток ареста. Затем была задержана и депутат Тверского района Галина Фильченко.