Предполагаемая дочь Путина: После публикации расследования лежала три дня в прострации

Предполагаемая третья дочь Путина из расследования «Проекта» впервые дала интервью. Она пообщалась с корреспондентом GQ.

При этом девушке не задавали прямого вопроса о кровном родстве с президентом РФ, а на вопрос о внешнем сходстве она ответила уклончиво: «по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича».

Девушка рассказала, что в день, когда вышло расследование, она готовила запеканку на кухне и ей позвонил друг со словами, что ему скинули видео о расследовании. «Потом я приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала», — говорит «дочь Путина». По ее словам, она на протяжении трех дней лежала в комнате с закрытыми шторами.

При этом предполагаемая наследница отмечает, что не держит зла на хейтеров, которые пишут ей в Instagram, где она удалила фотографии с лицом:

«Знаете, мне вообще кажется, что написать злобный комментарий – это как забраться на Эверест: одним людям это удается, удается обидеть человека, но основная часть валится в снежную пещеру и съедает свою же ногу.

<...> ко мне приходят травмированные, обиженные люди, и я делюсь своим добром, своей любовью с ними, им ведь это и нужно. А ответная злоба какая-то или планы мести – я считаю, что это из разряда кармического самоубийства. Мне это не нужно»

Девушка призналась, что учится на специалиста в сфере менеджмента искусства и увлекается модой. Она готовится к созданию собственной капсульной коллекции одежды, но признается, что ранее ее не взяли на стажировку в журнал Tatler.