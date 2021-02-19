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Байден не хочет ссориться с Германией из-за "Северного потока-2" – Bloomberg

Политика
12:12, 19 февраля 2021

Байден не хочет ссориться с Германией из-за "Северного потока-2" – Bloomberg
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ради налаживания отношений с Германией новый президент США Джо Байден может отказаться от наложения экономических санкций на немецкие компании, связанными с российским проектом «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. Администрация Дональда Трампа намеревалась включить немецкие фирмы в санкционный список, но не успела.

По данным издания, в докладе Конгресса США по расширению санкций будут лишь несколько компаний, связанных с Россией. Журналисты сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что не стоит идти на открытую конфронтацию с европейскими партнерами из-за российского газопровода, а решение проблемы нужно искать в дипломатии. 

Есть и множество несогласных с такой позицией. Сторонники санкций считают, что допустив строительство «Северного потока-2» США могут ухудшить отношения с рядом стран, среди которых страны Балтии, Украина, Польша и другие.

Напомним, что российские власти намеревались завершить строительство газопровода ещё год назад и с тех пор регулярно отчитываются о скором окончании проекта. Однако из-за жестких санкций, которыми пригрозила в конце 2019 года администрация Трампа, ряд подрядчиков отказались участвовать в проекте. Трамп также расширял санкции, пообещав включить в них даже те компании, которые обслуживают суда, задействованные в строительстве.

Ряд европейских и американских политиков опасаются «Северного потока-2» как нового геополитического рычага влияния Владимира Путина на Европу. Из-за недоверия к Кремлю многие считают возможным, что там будут использовать новый газопровод, угрожая прекратить транзит газа через Украину, для которой это исторически является одним из источников дохода.

Ранее Владимир Путин и сам открыто заявлял, что «Северный поток-2» нужен, чтобы Россия перестала платить Украине.

Теги: #Санкции #Газ #США #Байден

Рубрика: Политика

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