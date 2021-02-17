"Развилось несколько месяцев назад": Шарий рассказал, что Зеленский "сошел с ума"

Известный украинский блогер, журналист и политик Анатолий Шарий всегда старается находиться, так сказать, в оппозиции действующей власти в своей стране. При этом вещать на свою аудиторию Шарий вынужден из-за пределов Украины по целому ряду обстоятельств. Впрочем, в свое время даже это обстоятельство не помешало ему выступить в роли одного из многочисленных факторов победы на президентских выборах 2019 года комика и актера Владимира Зеленского, тем более что поддержка кандидатуры нынешнего главы украинского государства со стороны Анатолия Шария была весьма существенной.

Анатолий Шарий // стоп-кадр: YouTube

Вот только теперь журналист, похоже, полностью разочаровался в избранном президентом шоумене, считает его сумасшедшим и отмечает, что отговорки тех, кто называет Зеленского хорошим президентом и винит в происходящем в стране его окружение, уже не работают. Дошло до того, что Шарий, всегда выступавший с жесткой критикой пятого президента страны Петра Порошенко, проигравшего Зеленскому последние выборы, готов согласиться даже на его возвращение.

Об этом популярный блогер и политический деятель рассказал в интервью российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву, комментируя информацию о том, что в Украине ему светит уголовное преследование. СБУ накануне предъявила Шарию подозрение в «государственной измене» и «нарушении прав граждан по национальному и расовому признаку».

«Что происходит с Владимиром Зеленским? Я абсолютно уверен, что он сошел с ума, и психическое отклонение развилось у него несколько месяцев назад. Я абсолютно в этом убежден. Долгое время все в Украине грешили на окружение Владимира Зеленского, в том числе и я. Я был ярым сторонником нынешнего президента Украины, потому что я хотел перемен в стране. На данный момент времени я могу сказать лишь одно: «Порошенко, вернись». Я не думал, что кто-то может быть хуже президента Порошенко, но Зеленский доказал, что может», – рассказал Анатолий Шарий.