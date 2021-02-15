Главу штаба Навального в Казани сочли уклонистом. ФБК*: У него есть военный билет

К координатору штаба Алексея Навального в Казани Олегу Емельянову пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Его подозревают в уклонении от обязательной воинской службы, сообщает он сам со ссылкой на постановление об обыске. При этом Фонд борьбы с коррупцией* в своем Twitter пишет, что у Емельянова есть военный билет, освобождающий его от призыва.

Законность обыска следователи обосновывают желанием задержать Емельянова для допроса и найти некие предметы, которые прольют свет на предполагаемое уклонение от призыва. Также в постановлении говорится, что местонахождение активиста «в настоящее время не установлено», а сразу после этого предполагается, будто он «может скрываться» у себя дома.

Из-за протестов 23 января Емельянова арестовывали по решению суда на 10 суток. За день до акции, 22 января, возбудили упомянутое уголовное дело.

Емельянов является автором ряда расследований о президенте Республики Татарстан Рустаме Минниханове. Также он снялся в одном из роликов с расследованием об активах Минниханова и его родственниках, которое делали в команде Алексея Навального.

Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, недавно выдвинувшийся в Госдуму, сообщает, что это уже пятое уголовное дело против региональных координаторов штаба Навального

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»