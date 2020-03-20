Золотой трон "казанского хана"

Коронавирус поможет Рустаму Минниханову переизбраться на третий срок.

За скандальными поставками тестов COVID-19 стоят казанские фирмы из ближайшего окружения главы Татарстана, который на свои перевыборы может собрать 500 миллионов долларов. Это может оказаться аферой десятилетия.

Рустам Минниханов // Фото: Global Look Press

Главным политическим событием 2020 года в Татарстане станут выборы президента республики. Очевидно, что их фаворитом станет выдвиженец «Единой России» Рустам Минниханов, который на предыдущих выборах в 2015 году получил подавляющее большинство голосов - 94.4%. Однако, как в своё время сказал Наполеон III, «не важно, как проголосуют - важно, как посчитают».

Понимающие люди отдают себе отчёт, что решение о том, кто будет занимать должность главы важнейшего субъекта федерации в течение следующего срока, будет принимать не ЦИК РТ и не избиратели - жители Татарстана, а узкий круг людей, наделённых реальной властью. Тем более, что круг этот точно не изменится, что гарантируют новые поправки к Конституции (в случае их принятия, но кто в этом сомневается?).

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра. Если с первыми Минниханов справляется хорошо - Госсовет Татарстана одобрил будущие поправки в Конституцию чуть ли не быстрее Госдумы РФ, то со вторыми могут возникнуть проблемы. И речь идет не о поступлениях в федеральный бюджет из республики, совсем нет. Речь о цене, которую Рустам Минниханов должен заплатить, чтобы не отправиться на пенсию в сентябре 2020 года.

Сразу несколько информированных телеграм-каналов сообщили, будто Минниханову назвали цену в Кремле: чтобы остаться на должности, президент РТ Рустам Минниханов должен собрать 500 миллионов долларов США, наличными! Именно такой счет вроде как выставили руководителю субъекта федерации кураторы из администрации президента. Причем наши источники в АП РФ уверяют, что и размер «взноса», и его форма, вполне вероятны. Наличные доллары по-прежнему ценятся больше, чем оффшорные или криптовалютные схемы. Уголовные дела полковников Захарченко и Черкалина это только подтверждают. Также телеграммеры сообщают, что переговоры по поводу «добровольного взноса» состоялись осенью 2019 года, и говорят, будто Минниханов даже возмутился размером «пожертвования», намекнув, что может сообщить выше о непомерных аппетитах коллег из АП.

Минниханова можно, наверное, понять - «личная касса», которую приписывали президенту Татарстана, даже в тучные годы, когда финансами республики управлял Роберт Мусин, редко могла превышать 4 миллиона долларов.

В начале 2020 года Рустаму Минниханову прислали «черную метку»: штаб Навального опубликовал фильм-расследование о личном самолете руководителя Татарстана. Ничего нового Алексей Навальный про Минниханова не рассказал - вся информация уже была опубликована ранее, еще в середине 2019 года. Но пройдя верификацию главного борца с коррупцией в российском интернете, история про пожилого руководителя РТ, летающего на личном бизнес-джете на экзотические острова в компании молодой сотрудницы, приобрела другой вес - во всяком случае, в мониторинге новостей, которые готовят для руководства страны. Можно по разному относиться к Навальному, но все - особенно на политическом Олимпе - понимают, что именно его «расследования» привели к тому, что Юрий Чайка поменял комфортный московский кабинет генерального прокурора РФ на сомнительное со всех точек зрения рабочее место полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу в Пятигорске. Рустам Нургалиевич сигнал, видимо, услышал и прибыл в Москву для переговоров совсем в другом настроении.

Но даже если все это - правда, 500 млн. долларов для Рустама Минниханова - не столь уж и непосильное бремя. Тем более, если учесть, что солидную часть экономики Татарстана контролирует партнер Минниханова по гольфу Иван Егоров, глава «Ак Барс Холдинга», который начинал с приема гостей президента РТ, а сейчас считается держателем той самой кассы.

Единственное, что может омрачать трудовые будни Рустама Минниханова - это сроки, поэтому Татарстану грозит срочная всеобщая мобилизация «кошельков» и «партнеров» президента. Ситуация осложняется тем, что ближайшее окружение Минниханова в последнее время теряет, а не приобретает. «Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде. Основной владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, если не достроит космодром «Восточный», может стать банкротом и отправиться вслед за Робертом Мусиным, как минимум, под суд. По крайней мере, на это «намекают» прошлогодние обыски в «Казани».

Навряд ли сможет президент Татарстана для решения своих финансовых проблем обратиться и к бывшим «партнёрам по бизнесу» - депутату ГД РФ Ринату Хайрову и «аграрию» Ринату Губайдуллину. Первый «подрастерял» свой политический и финансовый вес после отставки министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Не добавили Хайрову лоска и скандальные публикации про его дочь Эльсину, посвящённые дорогостоящей английской недвижимости, которую Минниханов мог бы изъять бы в фонд своего нового президентства, если бы Великобритания сама была бы не прочь забрать особняки в казну. Но с этим могут быть проблемы - еще один «кошелек» главы Татарстана Рустэм Магдеев судится с членами семьи Хайрова за куда меньшие деньги и пока без особого прогресса: муж Эльсины, британский бизнесмен Дмитрий Цветков не поделил с Рустэмом Магдеевым 15 миллионов долларов, из-за чего разбирается с ним в Лондоне.

Бывший депутат ГД РФ, «татарстанский VIP-банкрот» Ринат Губайдуллин тоже озабочен спасением своих последних нетрудовых активов, а его брат Рашит Губайдуллин после персонального банкротства погряз в исполнительных производствах и судах. Есть, конечно, призрачная надежда выкачать деньги из «Татнефти» и «Татэнерго». Наиль Маганов, глава «Татнефти», много рассуждал о расширении финансирования социальных проектов в республике, а переизбрание Минниханова - это ведь определенно социальная поддержка будущего заслуженного пенсионера. Вот только текущие цены на нефть выглядят мало обнадеживающими для такого сценария.

С «Татэнерго» тоже не все так просто. Верный сборщик податей «казанского хана» - премьер-министр РТ Ильдар Халиков - отправился в отставку еще в 2017 г. В 2015 году семья Халикова обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Кипре. В распоряжении «Собеседника» есть документы на владение собственностью, оформленные на жену премьер-министра Гюзель Халикову и троих детей - Тимура, Камилу и Амину, и Минниханов тоже не мог эти документы не видеть. Возможно, сейчас самое время предъявить бывшему премьеру Татарстана старые счета, но нет уверенности, что кипрскую недвижимость удастся быстро продать во имя будущих выборов.

И вот на таком негативном финансовом фоне появляется «спасительный» коронавирус. И попадает на хорошо подготовленную для медицинских затей почву Татарстана. В прошлом году Рустам Минниханов накачал ресурсами и активами компанию «Фарммедполис-РТ», которая принадлежит Рустэму Магдееву и Рамилу Хабриеву, бывшему министру здравоохранения РТ и экс-директору антидопингового агентства РУСАДА. Мы уже писали о том, что столичная публика услышала о «Фарммедполисе-РТ» только летом 2019 года, когда Минниханов вручил Магдееву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», как председателю совета директоров этой медицинской фирмы. В Москве многие тогда удивились, когда «Фарммедполис-РТ» успел заслужить такую привилегию. Ответ на вопрос последовал осенью: «Фарммедполис-РТ» объявил о том, что будет строить медицинский кластер в Казани и производить по лицензии некие японские диагностические чипы для гриппа. Рустэм Магдеев, заслуженный деятель Татарстана, публично подписал соглашение с японской компанией K.K. Mirai Genomics. Скандал получился громкий: в интернете ни то, что сайта Mirai не нашли, но и никакого упоминания чипов LifeRing, а также описания технологии. Тем не менее, «Фарммедполис-РТ» получил в управление главную выставочную площадку в Казани - 64 тысячи кв.м. Kazan-Expo.

На этой неделе центр антикоррупционной политики «Яблока» обнаружил закупку Департамента здравоохранения Москвы, который заключил контракт «с единственным поставщиком» на тесты коронавируса COVID-19 на 192 миллиона рублей. Оттолкнувшись от нашей публикации, «Новая газета» провела расследование и выяснила, что поставщик Департамента - казанское ООО «Медпромресурс» - связан с компанией, которой принадлежит товарный знак LifeRing. Под этим брендом в Казани должны выпускаться японские чипы для диагностики гриппа. Из расследования «Радио Свобода» видно, что все нити ведут к Рустэму Магдееву и Рамилу Хабриеву, точнее, в «Фарммедполис-РТ». Москва закупает тесты по 1500 рублей, при этом поставщик декларирует, что у него контракт с якобы разработчиком этих тестов - казанской компанией «СмартЛайфКеа». Но дело в том, что в списке ВОЗ мировых поставщиков тестов COVID-19 такую компанию обнаружить не удалось, хотя российские разработчики там встречаются (ни одного из Казани). Список содержит данные о почти 200 фирмах, преимущественно из Китая, которые сегодня производят необходимые тесты для диагностирования коронавируса. Стоимость их варьируется, но тесты COVID-19 для Москвы могли не производить, а просто-напросто закупать по 3 евро (260 рублей), то есть прибыль от спекулятивной операции может составить почти 125 миллионов, и это только за 100 тысяч наборов. В поставке есть еще 56 портативных мини-лабораторий, которые Москва закупит по 750 тысяч рублей за штуку...

Пандемия коронавируса развивается стремительно и вызывает всеобщую панику, граничащую с истерикой. Совершенно очевидно, что эти 192 миллиона всего лишь вершина айсберга, который прикрывает скандальную «Фарммедполис-РТ». Москва - лишь один из 85 субъектов федерации в России. И каждому региону требуются сейчас мини-лаборатории и тесты - все будут покупать то, что поставляется в Москву, не сомневайтесь. К тому же в ближайшее время стоит ожидать заявлений о «прорывных чипах» для диагностики коронавируса, сделанных на основе чипов пресловутой Mirai. Подготовку к этому уже начали: директор «Фарммедполис-РТ» Альберт Гайфуллин рассказал сегодня «БИЗНЕС Online», что японская группа Mirai Genomics «обладает уникальным технологиями по диагностике коронавируса». Только ни ВОЗ, ни FIND (связанный с ВОЗ международный Foundation for Innovative New Diagnostics) ничего не знают ни об «уникальных технологиях», ни о Mirai. Правда, это очень странно?

Более того, Владимира Путина не только проинформировали о «прорывных» технологиях, но и рассказали о государственных инвестициях и потенциальных заказах со всего мира. Только на сайте РФПИ почему-то неправильно написали название японской фирмы. «И все у них так», как говорится.

Кстати, после осеннего скандала K.K. Mirai Genomics обзавелась собственным сайтом. Правда, вроде бы японский сайт написан на английском языке, который выглядит как Russian English, судя по построению фраз, и сделан на простом конструкторе для сайтов и с использованием фотографий из фотобанков. Кнопки «загрузить брошюру», «загрузить спецификацию» и «загрузить результаты клинического исследования», естественно, не работают. Как и ссылки на некое приложение в AppStore и GooglePlay. «Уникальная технология», заявленная на сайте, называется LifePad, но никаких деталей про нее нет. Доменное имя зарегистрировано в Москве, а сам сайт расположен на российском хостинге Timeweb. Криво сделанный фейк, который, однако, уже приносит своим создателям миллионы долларов прибыли. Вангуем, что «Фарммедполис-РТ» официально заявит, что этот сайт сделали конкуренты - противники российско-японских тестов COVID-19, но другого у Mirai нет. Ведь если выяснится, что РФПИ принимал решение об инвестициях в «уникальные технологии», да еще и подсунул эту информацию Президенту РФ, используя этот фальшивый, наскоро сляпанный сайт, то может оказаться, что мы стали свидетелями аферы года, а то и десятилетия.

Кто может быть конечным бенефициаром всей схемы с тестами и чипами, как не Рустам Минниханов? «Ведь по природе я бизнесмен», - заявил президент РТ на недавней встрече с журналистами. Правда, татарстанские схемы с диагностикой сложно назвать бизнесом. Владимир Путин таких «бизнесменов» в интервью ТАСС назвал «жуликами по определению», и с Президентом РФ в данном случае трудно не согласиться.

Остается надеяться, что казанские дельцы закупили настоящие тесты COVID-19 для перепродажи Департаменту здравоохранения Москвы, иначе нас ждет взрыв ложно-положительных результатов тестирования на коронавирус. Или наоборот - ложно-отрицательных, и тогда медицинскую систему страны ждет коллапс похуже, чем в Италии. Но при любом раскладе медицинские предприятия и «кошельки Минниханова" получат всего за пару месяцев колоссальную прибыль, которая способна дать «казанскому хану» возможность продлить его правление на новый срок.