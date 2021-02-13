В Госдуме уличили Украину в ликвидации оппозиционных медиа

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который высказал уверенность в том, что существующие минские договоренности о мире на Донбассе практически невыполнимы в актуальном виде.

Бальбек убежден, что следующим заявлением от Киева станет требование «придумывать что-то новое». Он уверен, что со стороны Украины будут требовать решений, устраивающих «Киев и коллективный Запад», пишет RT.

«Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — заявил депутат.

Бальбек настаивает на том, что альтернатив для минских соглашений не существует, поэтому, если «Украина хочет мира в Донбассе», то ей придется их выполнять.