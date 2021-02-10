Друзья Владимира Путина: "Проект" опубликовал новое расследование

С приходом февраля 2021 года могло показаться, что политическая ситуация, заметно «расшатанная» после массированной информационной атаки на российского президента Владимира Путина, начала стабилизироваться. Казалось бы, властям удалось отмахнуться от многочисленных слухов о борьбе за власть между элитами, публикаций «Проекта» о ближайшем окружении Владимира Владимировича и даже громкой истории с Алексеем Навальным, которая, и вовсе, включает в себя целый комплекс довольно чувствительных для Кремля тезисов.

Впрочем, стоило властям частично решить проблему Навального и дождаться постепенного оседания информационного шума после публикации его расследования о «дворце Путина под Геленджиком», как еще не остывшее до конца информационное поле снова начало разогреваться, словно подтверждая догадки некоторых экспертов о том, что давление на российского президента и его окружение будет оказываться со многих сторон еще продолжительное время.

И эти догадки оправдались, поскольку глава российского государства снова оказался под ударом, пусть и косвенно. Журналисты издания «Проект», которые еще в конце минувшего года добавили Кремлю волнений публикацией о «подруге Путина», представили общественности новый материал о «друзьях Владимира Путина», купивших в Крыму солидный объект. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что покупка указанного объекта может оказаться своего рода попыткой заменить засветившийся во всех смыслах дворец в Геленджике – впрочем, это только догадки.

Согласно данным издания, друзья российского президента Владимира Путина приобрели резиденцию Леонида Брежнева в Ялте. Журналисты считают, что это может быть связано с главой российского государства.

Примечательно, что государственная дача Брежнева «Глициния» в течение многих лет оставалась заброшенной. Теперь же, как пишет «Проект», летом позапрошлого года этот объект по цене свыше миллиарда рублей был приобретен неким жителем Москвы по имени Янис Эрманис. Согласно публикации, незадолго до сделки этот же человек зарегистрировал акционерное общество, хотя сам работает в Москве тренером по восточным единоборствам. В действительности, подчеркивают авторы расследования, дача контролируется структурами банка «Россия», который фактически находится в собственности близкого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, а в прессе нередко фигурирует как «карманный банк Путина».

Примечательно, что в середине двухтысячных годов купить дачу Брежнева уже пытался другой отечественный банк, причем именно под официальную резиденцию российского президента. Однако действующий на то время президент Украины Виктор Ющенко данную сделку отменил. Сейчас на территории дачи «Глициния» активно ведутся строительные работы. При этом общая площадь комплекса оценивается примерно в 14 500 квадратных метров, а сам он занимает территорию в 26 гектар. Как утверждают журналисты-расследователи, в состав дачного комплекса входят 4 спальных корпуса и одно здание, обустроенное под лечебные нужды. Здесь же присутствуют несколько открытых и крытых бассейнов, летний домик и оранжерея.

Кроме того, авторы публикации обратили внимание и на еще один интересный момент. По их словам, покупатель ялтинского объекта в скором времени после совершения этой сделки вышел из руководства всех связанных с дачей Брежнева юридических лицах.