"Иноагентам" предлагают запретить спонсировать партии

На имя главы ЦИК Эллы Памфиловой направлено письмо с предложением запретить физлицам-«иноагентам» жертвовать средства политическим партиям. Автор обращения – директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Орлов предлагает дополнить статью 30 закона «О политических партиях». Там, по его мнению, должны прописать запрет на спонсорство партий от физлиц, СМИ, НКО и членов организаций, признанных иностранными агентами.

Сейчас физическое лицо может законно жертвовать политическим партиям средства на сумму до 4,33 миллиона рублей.