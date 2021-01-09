Никто не мог подумать: политолог раскрыл неожиданное имя конкурента Путина на выборах 2024 года

Для российских экспертов не в новинку вести оживленную дискуссию о возможных рамках предстоящего транзита власти, о выборе преемников для действующего президента Владимира Путина и даже о его возможном уходе из большой политики. Впрочем, не забывают они и о более естественном сценарии, согласно которому в 2024 году в России все-таки пройдут президентские выборы. Более того, в последнее время политологи даже нашли неожиданного конкурента для Владимира Владимировича, которого вряд ли кто-то вообще представлял не то чтобы в президентском кресле, а в роли кандидата в президенты России.

Известный российский олигарх Олег Дерипаска, который в последнее время был на виду у СМИ и общественности из-за западных санкций, на самом деле может иметь серьезные президентские амбиции и, что вполне вероятно, выступит в качестве конкурента для действующего президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Такое мнение в последнее время стало популярным среди целого ряда российских политологов.

Так, авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь» отмечают, что политические амбиции олигарха могут оказаться куда более существенными, чем приписываемое ему в последнее время рядом СМИ желание попасть в Государственную думу. Отмечают эксперты и тот факт, что реальная цель может быть отодвинута на несколько лет.

«Не стоит исключать варианта, при котором Дерипаска в качестве одного из дублирующих кандидатов на высший пост получит поддержку, в том числе от ближайшего окружения Путина, тем более, что других достойных кандидатов нет», – пишут они.

Похожего мнения придерживается и известный российский политолог Илья Гращенков, по словам которого, у Олега Дерипаски на самом деле имеются довольно серьезные президентские амбиции.

«Дерипаска действительно хотел бы принять участие в президентской кампании 2024 года», – утверждает эксперт.

Гращенков убежден, что к будущим президентским выборам в России может возникнуть вопрос о возрождении в стране так называемой предпринимательской экономики.

«Если Путин примет участие в выборах, Дерипаска может выступить в качестве его спарринг-партнера», – добавляет политолог.

Кроме всего прочего, Гращенков отмечает, что в случае, если нынешний президент России от участия в следующих выборах откажется, у Дерипаски будет вполне реальный шанс побороться за пост номер один в стране.