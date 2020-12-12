Спрос на электронную версию Конституции по сравнению с 2018 годом вырос на 419%

Пертурбации в основном законе страны вызвали повышенный спрос со стороны читателей на покупку электронной версии Конституции РФ. Об этом свидетельствует статистика ЛитРес, которая приводится в пресс-релизе книжного сервиса.

Электронную версию Конституции в 2020 году покупали на 419% чаще по сравнению с 2018 годом и на 195% по сравнению с 2019-м.

Наибольшим спросом текст основного закона пользовался в день 25 марта, когда президент Владимир Путин перенес голосование по поправкам. Второй ажиотажный спрос произошел 16 июня, когда в магазинах появилась обновленная версия Конституции.

Напомним, в новой Конституции в том числе обнуляются все президентские сроки, которые ранее отслужил Владимир Путин.