В Иркутске задержали активиста, возложившего венок в память о Конституции

В Иркутске задержан администратор паблика «Новая Россия – Свободная страна» Павел Харитоненко. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста.

Харитоненко решил в День Конституции устроить похороны Основного закона. Он вывесил на одном из городских заборов плакат «Конституция РФ. Помним. Скорбим» и возложил к нему венок.

Таким образом он выступил против поправок в Конституцию РФ, внесенных минувшим летом. Напомним, изменения в том числе обнуляют все предыдущие сроки президентства Владимира Путина.

У активиста сняли отпечатки пальцев и уже отпустили из участка. Что именно планируют ему инкриминировать, пока неизвестно. В отделе он отказался от каких-либо пояснений, ссылаясь на 51 статью Конституции.