Путин призвал лишить YouTube технологических преимуществ

Журналист Кирилл Вышинский на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ поднял вопрос об ограничениях российских СМИ со стороны платформы YouTube.

Вышинский заявил, что в России необходимо законодательно отработать момент, который обязал бы хостинг работать по правовыми нормами страны, а не по правилам ресурса.

Путин поддержал интенцию: «Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций», — цитирует президента «РИА Новости».

При этом глава государства отметил, что работа должна вестись без ущерба самим себе. Как это сделать, должны будут решить в администрации президента и в правительстве.

«Точно совершенно, что нужно делать — это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени — нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества», — говорит Путин.