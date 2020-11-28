КПРФ не станет выдвигать Любовь Соболь на выборы в Госдуму

По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, слухи о том, что коммунистическая партия выдвинет на выборы в Государственную думу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, не имеют под собой оснований, такого «в принципе быть не может», уверен он.

Депутат объяснил РИА Новости, что вопросом выдвижения кандидатов занимается общероссийский съезд партии, а не московское или какое-либо другое её отделение. Они могут лишь внести свои предложения, которые будут рассмотрены съездом, принимающим окончательное решение.

При этом парламентарий заметил, что предварительно кандидаты уже определены, а некоторые из них уже начали агитационную деятельность. «Конечно, кто-то может предлагать, но такую кандидатуру, я думаю, съезд партии никогда не утвердит», — сказал Афонин о Соболь. Он отметил, что обычно партия выдвигает либо своих членов, либо союзников по «лево-патриотическому блоку». Политические взгляды соратницы Алексея Навального Афонин считает слишком далекими от идей коммунистов.