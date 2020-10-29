В ФРГ и Франции карантин, Трамп – жертва РИА, как купаться. Главное к 29 октября

Основания для версии о том, что Трамп вступил в сговор с Кремлем, экс-агенту «Ми-6» предоставила рассерженная экс-журналистка «РИА Новости» и чиновница Ольга Галкина, пишет The Wall Street Journal. Бывшая глава пресс-службы губернатора Саратовской области, бывшая вице-мэр Саратова и бывшая пресс-секретарь Ростехнадзора придумала самые страшные обвинения против Трампа из-за того, что была зла на своего экс-работодателя Webzilla, которого также упрекнула в причастности к хакерским атакам во время американских выборов. Отмечается, что атаки России были признаны, но факта сговора подтвердить не удалось.

Германия вводит мягкую версию карантина как минимум до декабря: закрывается общепит, спортивные и развлекательные заведения, отменяются концерты, перестают работать отели и сфера услуг. Собираться людям можно, но группами не более 10 человек, передает Reuters. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, здравоохранение пока справляется с эпидемией, но такими темпами вскоре может перестать.

Во Франции возвращается жесткий карантин, почти аналогичный тому, что был весной, заявил президент Эммануэль Макрон, отметивший, что берет ответственность за это решение на себя, передает «КоммерсантЪ». Также до декабря закрываются границы и все магазины, кроме продовольственных. Из дома запрещается выходить без веского повода. Однако продолжают работу школы и госучреждения.

Мэрия Москвы отказала КПРФ в автопробеге на 10 машин, сославшись на коронавирусные ограничения, сообщает в своем Twitter депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В трети компаний из Ассоциации международных фармацевтических производителей сообщают, что порядка 450 разных видов лекарственных средств не могут доставить в Россию или доставляют с задержкой из-за сбоев в работе системы маркировки, пишет РБК. Проблема касается 40 миллионов упаковок различных лекарств.

Минюст сообщил, что фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» был включен в список «иностранных агентов». Организация, в частности, активно сотрудничает с «Голосом». Как рассказал «Открытым медиа» директор Фонда Виталий Аверин, «Лигу избирателей» сделали «иностранным агентом» за пожертвование в 225 рублей от гражданки Молдовы.

МЧС утвердило общие правила поведения на пляжах страны: людям запретят играть в спортивные игры там, где это не предусмотрено, «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся», трогать буйки, заплывать за них, плавать на предметах, не предназначенных для этого, а также мусорить и приводить на пляжи животных за исключением собак-повадырей (зрение хозяина значения не имеет). В документе прописаны и другие нормы.

Член Координационного совета Беларуси Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ), которое должно будет не только обеспечить начало диалога власти с КС, но и разработать план выхода из политического и экономического кризиса. Орган, по словам политика, поддерживают демократические силы Республики, среди которых штаб непризнанного президент Светланы Тихановской. Возглавит НАУ сам Латушко.

Центробанк рассматривает возможность сделать механизм кредитных каникул постоянным, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Предполагается, что в случае принятия он будет действовать в «спящем» режиме, его используют при необходимости.