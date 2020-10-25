Зеленского на выборном участке атаковала активистка Femen без нижнего белья

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыли на участок в Оболонском районе Киева.

В момент, когда президент проходил к зданию избирательного участка, перед фоторепортерами появилась активистка движения Femen, которая задрала красную юбку с надписью «Zexist». «Так Femen обозвал правление президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексисткие высказывания в адрес женщин», — пояснили в Femen изданию «Страна.ua».

При этом на девушке не было нижнего белья. Во время своего выпада девушка звучно привлекала внимание свистком.

Согласно видеозаписям в соцсетях, активистка сразу была задержана. Сначала на нее набросился человек в штатском, а после задержали сотрудники милиции.

Ранее Sobesednik.ru писал об акции Femen с заменой флага над посольством Беларуси в Париже.